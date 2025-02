Fonte: IPA Federica Sciarelli

Ieri sera 19 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, come sempre condotto da Federica Sciarelli. All’inizio della puntata, subito un appello e la buona notizia poco dopo: è stata ritrovata la dodicenne che si era allontanata da Torino. Il papà della giovane era al telefono proprio con la Sciarelli, per fare un sentito appello: poco dopo, la notizia comunicata dalla madre. La telefonata è stata interrotta, ovviamente: grande felicità e sorrisi.

Il Caso di Angela Celentano: tramonta la pista turca

“Tramonta una pista, quella turca, cioè la ragazza che viene vista in Turchia. La Procura ha chiesto l’archiviazione. Grazie ai nostri colleghi, siamo riusciti ad avere un filmato, quello di questa ragazza che abita in Turchia”, Federica Sciarelli ospita in studio Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Celentano. “C’è stata una richiesta di archiviazione dopo aver valutato attentamente la situazione. Una vicenda che va avanti dal 2010, allora vogliamo portare a termine in modo definitivo la faccenda”. La ragazza in Turchia doveva essere Angela Celentano, ma questa pista è tramontata. Sono seguiti diversi accertamenti su questa pista, ma non è mai stato possibile contattare la ragazza per effettuare il test del DNA.

Andrea Prospero, il messaggio su Telegram

Cosa è accaduto ad Andrea Prospero, il giovane studente di informatica a Perugia che è stato trovato morto in un B&B? Federica Sciarelli ha parlato di un messaggio che è arrivato in redazione, scritto in un gruppo Telegram. “Avviso importante: circa due settimane fa è stato trovato morto suicida il ragazzo che aveva queste due chiocciole (c’è il nickname, non condiviso in trasmissione, n.d.r.). Vi invitiamo a rimuoverlo da eventuali gruppi ed eliminare eventuali chat. La postale ha i suoi 4 cellulare e le sim”. L’inviato di Chi l’ha visto? è andato a trovare la mamma: anche il più caro amico di Andrea si dice ancora incredulo per quanto accaduto. “Mia figlia vuole tornare a studiare a Perugia, ma siamo sicuri che lei sia al sicuro?”, è questa la domanda della mamma, che non crede all’ipotesi del suicidio del figlio Andrea.

Il Caso Pierina Paganelli

Marina Baldi, genetista, è stata in studio con Federica Sciarelli per parlare del Caso Pierina Paganelli. Il 4 ottobre 2023, Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate: durante la puntata di Chi l’ha visto?, abbiamo visto il filmato della polizia nel giorno del ritrovamento del cadavere della povera Pierina. Il programma della Sciarelli si è concentrato su alcune cose che non sarebbero state repertate.

“Un capello nella bocca di Pierina Paganelli, lungo, di colore nero: è presente nella scena del crimine. Si trova nella parte sinistra della bocca, ma il capello lungo e nero non è stato repertato. Il corpo di Pierina è poi stato girato sul pavimento, ma senza un telo di protezione: è possibile che la scena sia stata contaminata?”, e ora sono tanti i dubbi in merito al caso. Come ha spiegato la Baldi: “Non si può tralasciare nulla quando avviene un omicidio”. Anche il trattorino giocattolo su cui era poggiata la testa di Pierina sarebbe rimasto all’interno del garage dove è stata ritrovata la donna: la Sciarelli invita a fare maggiore chiarezza a riguardo.