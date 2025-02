Fonte: IPA Federica Sciarelli

Ancora una volta Chi l’ha visto? ha dimostrato la propria rilevanza nei casi di cui tratta. Svariati i ritrovamenti attribuiti alla rete generatasi grazie alla celebre trasmissione. Al tempo stesso, però, le indagini dei giornalisti hanno anche contribuito a operazioni molto più spinose. È quanto avvenuto nel caso di Pierina Paganelli. Un indizio è stato scovato proprio dall’inviato di Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 19 febbraio

Il caso di Pierina Paganelli è senza dubbio da considerarsi il principale della puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 19 febbraio. Una vera e propria tragedia, che ha visto una donna uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Un delitto efferato, perpetrato con 29 coltellate.

Si è da poco concluso l’incidente probatorio legato alle immagini che ritraggono l’uomo inquadrato da una telecamera di sicurezza la sera dell’omicidio. Il caso però vede aggiungersi un altro dettaglio, decisamente rilevante. L’inviato del programma di Federica Sciarelli, Giuseppe Pizzo, ha infatti scoperto un indizio. Le autorità sono state rapidamente avvisate della presenza di un capello sul volto della vittima. Qualcosa di non repertato.

Nel corso della trasmissione scopriremo a chi appartiene questo elemento. Federica Sciarelli tenterà di fare chiarezza su questa nuova scoperta e non solo, nel nuovo appuntamento in prima serata su Rai 3.

Gli altri casi

Come al solito, Chi l’ha visto? non si concentra su un’unica storia, tutt’altro. Ampio spazio verrà dato al caso di Andrea Prospero. Una storia triste, quella del giovane 19enne studente di informatica a Perugia. Denunciata inizialmente la sua scomparsa, è stato poi ritrovato privo di vita all’interno di un bed and breakfast nel centro storico cittadino.

Alle ore 12:32 del 24 gennaio aveva inviato un messaggio alla sorella gemella, chiedendole di vedersi per pranzo a mensa. Una condizione normale, in apparenza, ma poi la sparizione. Dopo 30 minuti d’allarme, il cellulare viene spento e le domande aumentano.

Si tratterà infine della scomparsa di Daniela Ruggi. Non vi è ancora nessuna traccia della 31enne svanita nel nulla a Montefiorino. Sono trascorsi ormai cinque mesi e in questo lasso di tempo sono state effettuate numerose ricerche e coperte differenti piste.

Dove e come vedere Chi l’ha visto?

La puntata di mercoledì 19 febbraio 2025 di Chi l’ha visto? andrà in onda, come al solito, in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli darà il benvenuto in trasmissione ai suoi telespettatori a partire dalle ore 21:20. Chiunque volesse seguire il programma potrà farlo in due modi. Il primo, classico, passa attraverso la televisione, con collegamento digitale o via antenna. È però possibile seguire in diretta e recuperare il tutto anche su RaiPlay. La piattaforma è attiva su tutti i dispositivi digitali: smart Tv, smartphone, tablet, computer e laptop.