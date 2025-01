Stimato giornalista e in prima linea per la risoluzione del caso di Emanuela Orlandi, Fiore De Rienzo si è spento a 65 anni. L'annuncio della famiglia

Fonte: IPA Fiore De Rienzo

Si è spento a 65 anni Fiore De Rienzo, noto giornalista di Chi l’ha visto? e di Telefono Giallo che negli anni si è occupato di moltissimi casi, compreso quello della sparizione della cittadina vaticana Emanuela Orlandi per il quale non ha mai esaurito la sua volontà di ricercare la verità. Sua una delle poche interviste alle madre della ragazza, condotta nel 2008. Volto storico del programma di Rai3, stimato professionista e rispettato per le sue doti umane, era il padre dell’attore Libero De Rienzo, scomparso improvvisamente a luglio 2021.

Addio a Fiore De Rienzo, l’annuncio della famiglia

Giornalista di grande valore umano e professionale, Fiore De Rienzo è stato per anni inviato della trasmissione Chi l’ha visto?, oggi condotto da Federica Sciarelli, e di Telefono Giallo di Corrado Augias. Nel corso della sua lunga carriera si è occupato dei più grandi misteri d’Italia, tra cui quello di Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro, per il quale Fiore era diventato un amico, ha espresso il suo cordoglio via social: “Caro Fiore, ci hai accompagnato in questa triste storia dall’inizio, i tuoi servizi vengono ancora utilizzati oggi per ricordare i primi giorni. Forse, anzi senza forse, sei il giornalista che per più anni ha seguito questa vicenda, dai primi giorni fino a oggi come consulente della Commissione”.

La notizia della sua scomparsa è stata data da suo fratello Gigi: “Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo. Domani dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. I funerali si terranno a Paternopoli giovedì 30 gennaio prossimo alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione”.

L’ultimo saluto di Federica Sciarelli

Immancabile l’intervento social di Chi l’ha visto?, trasmissione che per anni è stata la sua casa: “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto? per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia”, si legge nel messaggio comparso sui canali ufficiali della trasmissione, che va in onda in diretta nella serata del 29 gennaio.

La notizia della scomparsa di Fiore De Rienzo ha fatto il giro della Rete. Il giornalista aveva perso suo figlio Libero nel 2021, morto ad appena 44 anni per un arresto cardiocircolatorio causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Romano d’adozione, aveva collaborato con Chi l’ha visto? fin dalla prima puntata andata in onda nel 1989 ma era rimasto molto legato alla sua città d’origine, Paternopoli, in cui sono sepolti anche Libero, sua madre venuta a mancare prematuramente e altri componenti della famiglia.

Libero De Rienzo, conosciuto da tutti come Picchio, era figlio di Fiore e di Nunzia Rondinella, scomparsa quando il bambino aveva solo due anni. L’attore, amatissimo e con una solida carriera alle spalle, è stato trovato senza vita il 15 luglio 2021 dopo l’allarme lanciato da sua moglie Marcella Mosca che non riusciva a rintracciarlo al telefono. Apprezzato per il suo talento e per la capacità di attrarre a sé amici e colleghi, il suo volto è rimasto indissolubilmente legato a film di successo come Santa Maradona – primo lungometraggio a cui ha partecipato – e Fortàpasc di Marco Risi, in cui prestava il volto a Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra nel 1985 a Napoli.