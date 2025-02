Fonte: IPA Federica Sciarelli

La nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda il 26 febbraio su Rai3, sarà ricca di sviluppi su alcuni dei casi più seguiti dal pubblico. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli tornerà su tre vicende ancora avvolte nel mistero: la scomparsa di Mara Favro, l’omicidio di Pierina Paganelli e la morte di Andrea Prospero. Di chi sono i resti ritrovati a Gravere? Di questo e molto altro si parlerà nel corso della puntata in diretta, in cui non mancherà lo spazio dedicato agli appelli del pubblico da casa.

Chi l’ha visto?, i casi del 26 febbraio

Uno degli elementi più inquietanti riguarda il ritrovamento di alcune ossa e di un paio di occhiali nei pressi del depuratore di Gravere. Proprio in quell’area, il cellulare di Mara Favro aveva agganciato l’ultima cella prima di spegnersi definitivamente. La giovane, scomparsa nel nulla mesi fa, potrebbe finalmente avere una risposta? Gli inquirenti stanno effettuando le analisi del DNA sui resti per verificare se appartengano alla ragazza. In studio con Federica Sciarelli sarà presente il fratello di Mara, Fabrizio, che lancerà un appello a chiunque possa fornire informazioni utili alle indagini.

Nuove rivelazioni emergono anche sul caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini con 29 coltellate. Nei prossimi giorni gli investigatori analizzeranno le chiavi che Pierina stringeva ancora in mano al momento del ritrovamento del corpo. L’obiettivo è individuare eventuali tracce di DNA o impronte digitali che possano condurre all’assassino. Ma un altro elemento alimenta i dubbi: alcuni oggetti che si trovavano sulla scena del crimine non sarebbero stati repertati. Perché? E potrebbero contenere indizi fondamentali?

Gli altri casi

Continua a far discutere anche il caso di Andrea Prospero, lo studente di informatica dell’Università di Perugia trovato morto in un bed and breakfast. Diverse segnalazioni arrivate alla redazione di Chi l’ha visto? indicano la presenza di possibili account del ragazzo nel dark web. Ma si tratta davvero di profili riconducibili a lui o di speculazioni? La trasmissione cercherà di fare luce sulla vicenda: il caso è infatti molto lontano dall’essere risolto e la sua famiglia non si è ancora arresa nel cercare la verità che gravita attorno a questa morte assurda.

Inoltre, accanto al corpo di Andrea sono stati ritrovati numerosi medicinali. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il giovane li abbia acquistati volontariamente o se qualcuno glieli abbia portati. Dubbi che tormentano i familiari, i quali saranno ospiti in trasmissione per chiedere a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti.

Come sempre, Chi l’ha visto? dedicherà spazio anche agli appelli di persone scomparse e alle richieste di aiuto di familiari alla ricerca di risposte. La trasmissione si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi spera di fare luce su misteri irrisolti e sparizioni inspiegabili.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda il 26 febbraio alle ore 21,20 su Rai3 e come sempre con la conduzione di Federica Sciarelli. La trasmissione è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.