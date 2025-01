Fonte: IPA Federica Sciarelli

Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai3 dedicata ai casi di scomparsa e ai misteri irrisolti più seguiti, torna il 29 gennaio 2025 con una puntata condotta da Federica Sciarelli. Tra storie di disperazione, ingiustizie e richieste di aiuto, il programma della terza Rete – che va in onda all’indomani della morte del giornalista e inviato Fiore De Rienzo – porterà in diretta nuove testimonianze e aggiornamenti su alcune delle storie che hanno sconvolto l’opinione pubblica.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 29 gennaio

Tra i casi più toccanti, la storia di Katia Palagi, una donna che si è tolta la vita dopo essere caduta vittima di una truffa online. La sua vicenda, raccontata nella precedente puntata, ha scosso profondamente i telespettatori e ha portato a un’ondata di segnalazioni: il centralino di Chi l’ha visto? è stato letteralmente sommerso da richieste di aiuto di altre persone truffate, a dimostrazione di quanto il fenomeno sia diffuso ed estremamente delicato.

In diretta, il racconto di una donna che ha appena perso il fratello in circostanze simili: il suo intervento sarà un drammatico spaccato della disperazione in cui cadono le vittime di raggiri finanziari che, oltre a privarle dei risparmi di una vita, le portano a compiere gesti estremi. Il programma cercherà di far luce su queste pratiche fraudolente e sulle responsabilità di chi, approfittando della vulnerabilità altrui, causa tragedie irreparabili.

E ancora il caso di Lorena Paolini, una donna trovata morta nella sua abitazione cinque mesi fa. Il marito ha sempre sostenuto che si fosse sentita male e che lui l’avesse trovata in fin di vita sul divano. Negli ultimi giorni la sua versione è cambiata radicalmente: ora sostiene che Lorena si sia impiccata. Un cambio di racconto che ha insospettito gli inquirenti, portando all’apertura di un’indagine per omicidio a carico dell’uomo.

In studio ci sarà Silvana Paolini, la sorella di Lorena, che non ha mai creduto alla versione del cognato. La donna racconterà i suoi dubbi e le sue perplessità, facendo emergere particolari inediti sulla vita della sorella e sulle dinamiche che hanno preceduto la tragedia. La sua testimonianza potrebbe gettare nuova luce su un caso che appare sempre più torbido.

Gli altri casi

Infine, la puntata si occuperà del caso di Greta Spreafico, cantante rock originaria di Erba, scomparsa in circostanze misteriose. Quando si allontana, Greta ha paura e lo dice chiaramente: non vuole stare da sola. Ma di chi e di cosa ha paura? Le indagini sulla sua scomparsa sono ancora aperte, e la redazione di Chi l’ha visto? continuerà a seguire la vicenda, raccogliendo testimonianze e cercando nuovi elementi che possano aiutare a ritrovarla.

L’angoscia dei familiari è straziante: da tempo chiedono risposte, ma il caso sembra avvolto nel mistero. Chi conosceva Greta e i suoi ultimi spostamenti potrebbe avere informazioni fondamentali per ricostruire gli eventi e per scoprire cosa le sia realmente accaduto.

Come sempre, la puntata darà spazio agli appelli e alle segnalazioni di persone scomparse, dando voce ai familiari che non si arrendono e continuano a cercare i loro cari. Il programma, da anni punto di riferimento per chi si trova in difficoltà, cercherà ancora una volta di fare luce su casi irrisolti, offrendo aiuto concreto e visibilità a chi cerca giustizia.

Quando e dove vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda su Rai3 il 29 gennaio dalle 21,20. La conduzione è ancora di Federica Sciarelli, il cui stile guida anche i commenti sui social che ogni settimana vengono raccolti dall’hashtag ufficiale. La trasmissione va in onda in contemporanea anche su RaiPlay e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.