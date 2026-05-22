Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: la decisione di Alberto

Ufficio stampa Rai Alberto, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 25 al 29 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nelle puntate della scorsa settimana emergono giochi di potere e sentimenti contrastanti: Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite, mentre Cristina sembra felice per il riavvicinamento con Leo, ma accetta comportamenti che potrebbero costarle cari. Restano evidenti le tensioni domestiche: tra Raffaele e Ornella persiste una certa freddezza, mentre la complicità tra Ornella e Vanni sembra aumentare. Nel frattempo Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, ottenendo però esiti inattesi.

Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e prova a ricontattarla, innescando una tensione che lo coinvolge sempre più da vicino. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina arriva persino a schierarsi contro i genitori. Sul fronte lavorativo, Roberto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione simile a quella della radio rivale. La situazione precipita quando Anna sembra in pericolo: Alberto corre a casa sua per salvarla e la porta in ospedale, con il rischio che la loro relazione segreta venga scoperta.

Manuela non capisce perché il padre non si faccia più sentire e Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per chiarire il passato rapporto con Maurizio. Rosa rivede Pino e i due sembrano ritrovare un’antica complicità. Nel frattempo la relazione tra Alberto e Anna si fa sempre più intricata e Rossella è alle prese con un dilemma etico. Dopo un confronto difficile con la madre, Serena si confida con Filippo per la sua preoccupazione su Manuela, mentre Damiano e Manuel organizzano un innocente raggiro ai danni di Rosa che potrebbe però complicarsi a causa dello scooter che non parte e delle tensioni della donna.

Anticipazioni della settimana dal 25 al 29 maggio

Lunedì 25 maggio 2026

Alberto spinto dall’amore per Anna, prende una decisione drastica. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro. Rossella è in crisi nera e non sa come comportarsi con Gianluca dopo il suo confronto con Alberto.

Martedì 26 maggio 2026

Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, Anna prende in contropiede Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle di nuovo in lotta e a finirci in mezzo, come al solito, è Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.

Mercoledì 27 maggio 2026

Stefano è pronto a riconquistare Greta, dopo aver stabilito l’accordo con Marina. Intanto Cristina, non volendo deludere Leo, insiste per portarlo in viaggio con lei alimentando le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è pronto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Cotugno si convince di doverla salvare dalle grinfie di Massaro ma Bice è ormai pronta a perdonare l’ex marito.

Giovedì 28 maggio 2026

Ornella e Raffaele stanno per partire. Mentre Stefano prova a riconquistare Greta, Marina interviene per aiutare Greta a superare le tensioni con i genitori. Alberto è in profonda crisi e si trova a un bivio: non ferire Gianluca oppure correre da Anna? Renato invece si prepara alla riunione di condominio dove verrà proposta la sua nomina ad amministratore.

Venerdì 29 maggio 2026

Dopo aver letto un messaggio di Vanni, Raffaele, geloso, litiga con la moglie, e la tensione nella coppia esplode. Rosa dovrà stare molto attenta a non fare più assenze alla scuola serale, per non perdere l’anno. Michele sottopone a Rossella, Silvia e Nunzio un comico che ha scovato per il nuovo programma radiofonico da mettere in palinsesto che, a suo dire, è veramente eccezionale.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Piano per allontanare una persona importante: la storyline che vede Marina muoversi in segreto per escludere Greta dalla vita di Roberto rappresenta un asse narrativo che può provocare rotture e contraccolpi nelle relazioni di coppia.

Influenza e manipolazione sentimentale: la dinamica tra Cristina e Leo porta alla formazione di scelte che mettono i legami familiari sotto pressione, con possibili scontri e pentimenti.

Relazione segreta in bilico: la vicenda di Alberto e Anna, segnata da un episodio drammatico che richiede un ricovero, rischia di far emergere un legame nascosto e complicare ulteriormente le vite coinvolte.

Tensioni professionali e gare tra radio: la pressione di Roberto su Michele per replicare la programmazione della radio rivale può generare conflitti sul piano lavorativo e mettere a rischio collaborazione e fiducia.

Incertezze familiari e ricerche di verità: la preoccupazione di Serena per Manuela e il tentativo di chiarire il passato con Monica introducono una linea narrativa di ricerca e confronto che può smuovere segreti evitati.

Trame da commedia e frode innocente: il piano di Damiano e Manuel contro Rosa, con risvolti comici e potenzialmente conflittuali a causa dello scooter che non parte, aggiunge un tono più leggero ma comunque capace di generare conseguenze emotive.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 18 al 22 maggio 2026