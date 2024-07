Fonte: IPA Federica Sciarelli

Federica Sciarelli chiude i battenti di Chi l’ha visto? con la puntata del 3 luglio. Il programma storico di Rai3 conclude una stagione di grande successo in cui il pubblico ha dimostrato il grande attaccamento che ha sempre provato per la trasmissione, condotta e realizzata in maniera impeccabile. Per l’ultimo appuntamento di quest’edizione, la conduttrice torna sul caso di Emanuela Orlandi e su un audio inedito in cui si potrebbe addirittura sentire la sua voce.

Chi l’ha visto?, anticipazioni: i casi del 3 luglio

Sono passati oltre 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, ma gli interrogativi sul mistero della sua sparizione sono ancora moltissimi. Federica Sciarelli torna sul caso con un vocale inedito in cui si potrebbe sentire la voce della giovane cittadina vaticana scomparsa e di cui si sono perse le tracce senza una ragione. Si tratta ancora della telefonata che la famiglia ha ricevuto da un uomo e in cui fa sentire la voce di una ragazza che potrebbe essere proprio lei. Quest’audio non è mai stato fatto sentire per intero e l’occasione si presenta nella puntata del 3 luglio, in cui per la prima volta si prova a stabilire quale possa essere la verità.

La famiglia non si è mai arresa e, in questi tanti anni, ha lottato per provare a dare giustizia a Emanuela. In particolare Pietro Orlandi, suo fratello, che ancora scava a fondo sui misteri che gravitano intorno alla sparizione di sua sorella. Nei giorni in cui ricadeva l’anniversario della sua scomparsa, è perfino arrivata una lettera anonima a Il Fatto Quotidiano in cui si rivelava come la giovane si fosse allontanata con una persona che avrebbe conosciuto molto bene e non con un estraneo, diversamente da quanto si è sostenuto per moltissimo tempo.

I casi di Nessy e Maria Favro

E ancora, si parla del caso di Nessy, la giovane mamma bloccata in Egitto con la sua bambina. Il Tribunale le ha già tolto l’affidamento di sua figlia e ora deve affrontare un processo perché suo marito l’accusa di adulterio. Ma chi è davvero lui? Intanto, dopo la messa in onda del caso, altre donne si sono fatte avanti per denunciare i maltrattamenti subiti dai loro mariti.

E ancora, tra i casi della puntata di Chi l’ha visto? del 3 luglio, ritroviamo quello di Maria Favro. Della donna si sono perse le tracce da quattro mesi e la verità sembra ancora lontana. A che ora ha lasciato la pizzeria? La comunità di Chiomonte in Val di Susa si chiede ancora che fine abbia fatto e, proprio durante la puntata, si cercherà di muovere altri passi verso la verità.

L'ultima puntata di Chi l'ha visto? va in onda il 3 luglio dalle 21,20 con la conduzione di Federica Sciarelli. La puntata è visibile inoltre sul canale dedicato RaiPlay ed è fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.