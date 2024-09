Torna Chi l’ha visto?, le anticipazioni di mercoledì 11 settembre: l’audio sul caso Emanuela Orlandi

Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Riparte uno dei programmi televisivi più amati e apprezzati dagli spettatori: si tratta di Chi l’ha visto, che anche quest’anno torna con la guida di Federica Sciarelli, al timone della trasmissione dal 2004. Nel programma cult di Rai 3 si parlerà come di consueto i casi di cronaca nera che hanno segnato la storia del nostro Paese.

E anche in questa stagione non mancheranno gli appelli del pubblico, che si rivolge alla redazione per chiedere aiuto, come segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. Protagoniste della puntata dell’11 settembre saranno nuove vicende di cronaca e storie tristemente note ai telespettatori, come il caso di Emanuela Orlandi, tra gli argomenti principali della serata.

Chi l’ha visto? anticipazioni: i casi dell’11 settembre

La nuova stagione di Chi l’ha visto? si aprirà con uno dei casi più celebri e controversi del nostro paese, quello di Emanuela Orlandi. La puntata prenderà il via proprio da dove ci eravamo lasciati: nella scorsa edizione infatti, in uno degli ultimi appuntamenti dello show, gli spettatori avevano ascoltato per la prima volta un audio inedito e straziante.

Si tratta di una cassetta fatta ritrovare venticinque giorni dopo la scomparsa della ragazza, dove si sentono urla strazianti e una voce femminile che sembrerebbe provenire da una giovane donna che viene torturata. La domanda sorge spontanea: si tratta di Emanuela Orlandi o di un’altra ragazza che ha subito atroci sofferenze nello stesso periodo? In studio Federica Sciarelli ne parlerà con Pietro Orlandi, il fratello della ragazza scomparsa nel 1983, che ancora scava a fondo sui misteri che gravitano intorno alla sparizione di sua sorella.

Durante la prima puntata della stagione si tornerà a parlare di un altro caso noto ai telespettatori dello show: stiamo parlando di Nessy Guerra, la madre che, dopo aver subito minacce dal suo ex marito, si è vista costretta a nascondersi più volte durante l’estate. Bloccata in Egitto con la sua bambina, la donna è dovuta scappare ben tre volte per trovare altri luoghi protetti per sfuggire alle minacce dell’ex marito.

Tra le storie trattate durante la serata c’è anche la tragica storia di Ana Maria Henao, un’ereditiera americana scomparsa il 2 febbraio a Madrid. Le indagini hanno portato alla scoperta di immagini inquietanti: un video rivela un uomo che esce da un’abitazione con una valigia, all’interno della quale si sospetta si trovi proprio il corpo della sua ex moglie, Ana Maria. L’ipotesi più probabile è che il cadavere della donna possa essere stato occultato in un’area boschiva del Vicentino. Federica Sciarelli ospita nel suo studio un’amica intima della vittima che lancia un appello per ritrovare il corpo della sua scomparsa.

Come in ogni puntata ci sarà spazio anche per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni riguardanti persone scomparse o in difficoltà.

Quando va in onda Chi l’ha visto

La prima puntata della nuova edizione di Chi l’ha visto? va in onda mercoledì 11 settembre 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Le puntate del programma sono visibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.