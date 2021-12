GF Vip, lutto per Alessandro Basciano: le parole della sorella

GF Vip 6: il cast ufficiale

Per Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island e nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, non arriveranno bei giorni. Sua sorella, infatti, ha annunciato su Instagram la perdita del nonno, avvenuta proprio nel giorno di Natale, ma nella casa del GF Vip sembra ancora tacere tutto e non si sa se il concorrente ha già ricevuto la notizia privatamente.

Alessandro Basciano, il lutto e le parole della sorella

La notizia è arrivata tramite il profilo Instagram della sorella di Alessandro Basciano, attraverso una foto e una dedica condivise poi anche sul profilo dello stesso Alessandro, probabilmente dal suo staff: “In questo giorno di festa te ne sei andato, mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”, ha scritto Giorgia Nicole, sorella del concorrente del Grande Fratello Vip.

Un momento decisamente delicato da gestire in televisione, con la notizia che è arrivata in casa a distanza di molte ore dall’annuncio della sorella di Basciano. Non si sa, comunque, come reagirà considerando anche le regole ferree per via della situazione sanitaria a causa del Covid.

In teoria, infatti, qualora Alessandro Basciano decidesse di uscire dalla casa per assistere al funerale, il rientro non sarebbe così scontato e immediato per via dell’isolamento che ne dovrebbe conseguire. Un lampante esempio è quello di Aldo Montano, che prima di rientrare nella casa del GF VIP dopo essere uscito per un incontro ufficiale con il Presidente Mattarella, ha dovuto affrontare un isolamento di molti giorni con conseguente collegamento dal computer durante le dirette del programma.

Alessandro Basciano, l’ingresso in casa che ha scombussolato tutto

Classe 1989, Alessandro Basciano ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip scombussolando un po’ gli animi degli altri concorrenti, soprattutto per via del suo fascino che sembrerebbe aver avuto conseguenze su qualcuno, in particolare su Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Dopo le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island, il bell’Alessandro, padre del piccolo Nicolò, tenta anche con il Grande Fratello Vip e sembra essere già interessato a una delle concorrenti: Sophie Codegoni. I due si sono appartati nel magazzino della casa e non hanno resistito alla passione concedendosi un bacio. Forse, però, i due potrebbero dover rimandare la loro storia nell’eventualità che Alessandro abbandoni il reality dopo che avrà appreso la triste notizia.