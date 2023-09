Sophie Codegoni conferma la crisi con Alessandro Basciano: “Momento delicato”

Fonte: IPA Venezia 79, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: proposta di nozze sul red carpet

Sophie Codegoni ha iniziato il suo percorso televisivo a Uomini e Donne, dove, appena diciottenne l’influencer si è proposta al grande pubblico come tronista. Dopo l’esperienza televisiva nel famoso dating show di Canale 5, Sophie Codegoni ha deciso di entrate nella casa del Grande Fratello Vip. Qui l’ex tronista ha trovato anche l’amore, cominciano la relazione con un coinquilino. Infatti, Sophie Codegoni si è innamorata di Alessandro Basciano e dopo la loro avventura nella casa più spiata d’Italia i due non si sono mai separati.

Dall’amore dei due ex gieffini è nata la piccola Celine Blue, ma adesso, a qualche mese dal lieto evento, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno vivendo un periodo di crisi. La stessa ex tronista ha raccontato il momento complicato ai suoi followers, pubblicando a riguardo un’Instagram story.

Le indiscrezioni sulla crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

L’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove i due concorrenti, malgrado i diversi litigi, hanno intrecciato una relazione che è continuata anche dopo la fine della loro avventura nel fortunato reality show. Infatti dal 2022 i due non hanno mai separato le loro strade e, pochi mesi dopo, la fine dell’avventura nel programma televisivo Mediaset, Alessandro Basciano ha fatto una sorprendente proposta di matrimonio all’ex gieffina. Infatti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è inginocchiato sul red carpet dello scorso Festival di Venezia con tanto di anello per chiedere in sposa la bella influencer.

Il matrimonio tra i due, però, non è stato celebrato, perché Sophie Codegoni ha scoperto presto di essere incinta e il 12 maggio 2023 è arrivata la piccola Celine Blue. I due neo genitori hanno raccontato sui social la gioia provata per l’arrivo della piccola ma, da qualche giorno, delle voci di crisi hanno investito la coppia che è sembrata sempre più lontana.

Le indiscrezioni hanno trovato una presunta conferma quando Alessandro Basciano ha smesso di seguire la compagna su Instagram. Sophie Codegoni, allora, ha deciso d’intervenire e svelare come stanno davvero le cose.

Il lungo messaggio di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha deciso di postare una storia con un lungo messaggio che spiega come stanno adesso le cose con Alessandro Basciano: “Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla”. L’influencer ha confermato di vivere un momento di crisi con il compagno: “Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”.

Sophie Codegoni, però, si è detta fiduciosa del fatto che l’amore possa superare qualsiasi ostacolo: “Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.