Sophie Codegoni è incinta, il tenero annuncio su Instagram: “Mamma e papà ti aspettano”

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Un anno di grandi emozioni per Sophie Codegoni, sul fronte lavoartivo e privato. La giovane ha annunciato su Instagram d’essere incinta. Un post emozionante, rapidamente travolto dall’affetto dei suoi follower, più di 800mila, con svariati volti noti dello spettacolo pronti a farle gli auguri. Felice al fianco di Alessandro Basciano, si dice pronta ad accogliere questa vita che cresce dentro di lei. Per ora nessun nome, soltanto un nickname: puntino.

Sophie Codegoni incinta: il post Instagram

Sophie Codegoni diventerà ben presto mamma. Identico il post pubblicato da lei e Alessandro Basciano su Instagram. Un video emozionante dell’ecografia, che mostra il loro piccolo miracolo muoversi dentro di lei.

L’influencer spiega d’aver subito capito di poter condividere la vita al fianco di Alessandro, fin dal giorno in cui ha posato il suo sguardo su di lui. Era il 17 dicembre 2021 e meno di un anno dopo sono pronti a diventare genitori.

“Mille avversità. Sembrava che tutto fosse contro di noi. Credevamo però nell’amore e ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e viaggiare sempre uniti. Quell’amore che oggi ci ha donato la felicità più grande che potessimo provare. Ora che dire, la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando. Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano?

Sophie Codegoni ha appena 22 anni e per lei si tratta del primo figlio. Un’emozione unica, che però il suo compagno Alessandro Basciano ben conosce. Di anni ne ha 33 anni e sarà la sua seconda volta da papà. Nel 2016 è infatti venuto al mondo Nicolò, avuto con la sua ex fidanzata Clementina Deriu.

L’amore è esploso all’interno della casa del Grande Fratello e, nonostante una certa dose di diffidenza sul web, hanno dimostrato di fare sul serio. Ciò non vuol dire, però, che il matrimonio sia dietro l’angolo.

La cosa potrebbe sorprendere molti, dal momento che Basciano le ha fatto la proposta sul red carpet del Festival di Venezia. Il mondo intero li ha visti, il che ha attirato sulla coppia più di qualche critica.

La giovane ha però avuto modo di spiegare tutto ciò che è accaduto. Si aspettava l’anello, ma non in quel contesto. È stata un’assoluta sorpresa per lei. Inizialmente non aveva capito cosa stesse facendo, per poi rendersi conto di tutto e impazzendo di gioia.

Tante le polemiche nate sul web, alle quali Sophie Codegoni non ha mai voluto rispondere: “Quando si parla di cose simili, dovremmo essere contenti. Non sono un’attrice e mai lo sarò. C’erano però anche altre persone che non sono attori. Credo di non aver mancato di rispetto a nessuno”.

Una spiegazione che però non ha posto fine alla curiosità dei fan. Si sposeranno o no? In futuro le nozze potrebbero essere un obiettivo comune, ma non ora. Non sembra esserci nulla in programma. Quell’anello, ha spiegato l’influencer, è una promessa d’amore. Un gesto romantico per rimarcare dinanzi al mondo il sentimento puro che l’uno prova per l’altra, e viceversa. Uno splendido quadretto, che tra qualche mese si arricchirà con un piccolo bebè.