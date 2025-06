Sophie Codegoni dimentica Basciano: le prove del nuovo flirt (subito sparite)

IPA Sophie Codegoni

Sophie Codegoni potrebbe aver voltato pagina: un nuovo amore sarebbe entrato nella sua vita, almeno così si potrebbe intuire da alcuni indizi sparsi qua e là sui social. È da qualche settimana che si vocifera che l’influencer potrebbe avere un nuovo flirt e a confermarlo ci sarebbero alcune foto incriminate che svelerebbero l’identità dell’uomo che frequenterebbe da qualche tempo.

Sophie Codegoni, le prove del nuovo flirt (subito cancellate)

Dopo un inverno decisamente turbolento, segnato dalla separazione e dalle denunce per stalking nei confronti dell’ex compagno Alessandro Basciano – nonché papà della piccola Celine Blue – Sophie Codegoni è tornata a sorridere al fianco di un nuovo compagno. La modella e influencer sarebbe infatti vicina ad Andrea Petagna, calciatore 30enne del Monza.

Ad accendere i riflettori sulla sua vita privata una storia pubblicata su Instagram proprio dallo sportivo, eliminata in fretta e furia. Il motivo? Il calciatore si era ripreso in auto mentre sul sedile posteriore sembrava esserci proprio Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Un video apparentemente innocuo, che invece ha svelato il legame tra i due, finora tenuto segreto.

Le storie sono state immediatamente rimosse, ma il filmato aveva già fatto il giro del web. A confermare i rumors delle foto di Sophie e Andrea mano nella mano condivise sui social da una fanpage dell’influencer: anche il quel caso le foto sono scomparse poche ore dopo, ma tanto è bastato per attirare l’attenzione sulla vita privata della modella, che sembrerebbe finalmente aver ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile.

La vacanza a Capri e gli indizi sulla relazione con Andrea Petagna

Gli indizi sulla nuova relazione di Sophie Codegoni sono emersi anche dalla recente vacanza a Capri, non priva di critiche e polemiche, visto che la modella ha deciso di lasciare la figlia Celine Blue a casa con la nonna materna. Negli ultimi giorni i due hanno condiviso scatti in location molto simili: nessuna foto insieme e nessun tag reciproco, ma è chiaro agli occhi degli osservatori più attenti che l’influencer e il calciatore si stiano frequentando.

Le segnalazioni sono arrivate anche agli esperti di cronaca rosa Amedeo Venza e Deianira Marzano, che hanno già segnalato ai loro follower che “è nata una nuova coppia”. In vacanza Andrea Petagna avrebbe portato con sé il piccolo Leo, nato un anno fa dalla relazione – ormai conclusa – con Carolina Montefusco. Al momento, nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, ma le storie nelle stesse location e la “gaffe” del calciatore hanno fatto drizzare le antenne dei più curiosi.

Chi è Andrea Petagna

Nato a Trieste il 30 giugno 1995, Andrea Petagna ha giocato nel Milan, nell’Atalanta, anche anche nella SPAL, nel Napoli e nel Cagliari e attualmente milita nel Monza. È un volto noto del calcio italiano, ma ora fa parlare di sé anche per la sua vita privata, visto il flirt – non ancora confermato ma ormai dato per certo – con Sophie Codegoni.