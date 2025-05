Sophie Codegoni, replica a Le Iene: la verità su Alessandro Basciano

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sophie Codegoni torna a Le Iene per la sua replica dopo l’intervista rilasciata dall’ex Alessandro Basciano. Nei scorse puntate infatti il dj ed ex gieffino aveva detto la sua sulle accuse di stalking da parte della modella e madre di sua figlia Celine.

La storia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è stata intervistata da Stefano Corti a Le Iene, raccontando la sua relazione con Alessandro Basciano e i momenti difficili vissuti fra minacce e violenza verbale.

La love story fra Sophie e Alessandro era nata durante la permanenza dei due nella casa del Grande Fratello Vip. L’amore era poi continuato lontano dai riflettori, segnato anche da una proposta di nozze a Venezia e dalla nascita della piccola Celine.

Poi le prime crisi, gli allontanamenti e una realtà che è emersa, un tassello dopo l’altro, solo qualche tempo fa. Il 30 aprile infatti la Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare che era stata stabilita dal Tribunale del Riesame per Alessandro Basciano.

Il dj è stato accusato di atti persecutori verso Sophie Codegoni, con il divieto di avvicinamento e l’obbligo di utilizzare il braccialetto elettronico.

Il dolore (e la paura) di Sophie Codegoni

Ai microfoni de Le Iene, Sophie Codegoni ha raccontato il suo dolore e la paura dopo gli atti persecutori di Alessandro Basciano e la scelta di denunciare.

“Quello che ho vissuto io è stata una solitudine totale – ha rivelato -. Quando denunci pensi che tutto finisca, invece è lì che inizia il vero incubo. Ti rendi conto che sei sola, abbandonata al nulla, a combattere la tua guerra senza nessuno accanto”.

Sophie ha rivelato di essersi ritrovata sola. Dopo quanto accaduto infatti molte persone l’avrebbero abbandonata, rendendo ancora più difficoltosa una situazione già molto pesante.

“Sono sparite persone che reputavo amiche – ha svelato a Le Iene -. Alcune si sono fatte vive ora, ma non serve. Tu hai bisogno di qualcuno quando esplode il caos, non dopo. C’erano amici che prima volevano fare le foto con me, poi improvvisamente dicevano ‘cancellate la foto, si vede Sophie dietro’”.

Con grande coraggio, Sophie Codegoni si è poi rivolta direttamente ad Alessandro Basciano. “Il limite ormai è stato superato da un pezzo – ha detto -. Gli direi di affrontare tutta questa situazione con un po’ di intelligenza. Perché io e lui abbiamo un interesse comune che è molto più grande di tutto questo: nostra figlia. Non voglio battaglie televisive. Spero si risolva tutto nelle sedi opportune”.

Nelle scorse puntate de Le Iene, Sophie Codegoni era stata ospite della trasmissione, recitando un monologo commovente e molto potente che aveva fatto riflettere tante persone.

“Io lo amavo, così tanto da restare anche quando stavo male – aveva detto – da credere alle sue promesse sempre uguali, perché piangeva, si inginocchiava, diceva ‘cambierò’ e io speravo. Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, una vacanza, uno sguardo con gli occhi lucidi e io mi aggrappavo a quei gesti e dimenticavo il resto. Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provava ad aprirmi gli occhi e mentre cercavo di salvare noi, perdevo me stessa. ‘Lì non ci vai, con quello non ci parli, al primo squillo mi devi rispondere’: era geloso perfino della mia libertà e io lo chiamavo ancora amore'”.