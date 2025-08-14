Dopo giorni di attesa, Basciano si consegna e indossa il braccialetto elettronico, affrontando le restrizioni e la tensione con l’ex Sophie Codegoni

IPA Alessandro Basciano accetta di portare il braccialetto elettronico

Alessandro Basciano ci ripensa. E meno male. Dopo aver deciso che la sua residenza si sarebbe spostata in Spagna, ha compiuto un passo inaspettato quanto significativo: si è presentato spontaneamente in commissariato a Milano per farsi applicare un braccialetto elettronico, aprendo così un nuovo capitolo nella sua estate e nella narrazione mediatica che lo circonda.

È da qui che parte il nostro racconto: un viaggio tra le ragioni di questa scelta, il peso della sua relazione passata e le riflessioni di un uomo che affronta un agosto ben diverso da quello che immaginava.

Alessandro Basciano con il braccialetto elettronico: cosa succede ora

Alessandro Basciano si trova ora con un braccialetto elettronico alla caviglia, misura legata all’accusa di stalking verso l’ex compagna Sophie Codegoni. Il divieto di avvicinamento a Sophie, confermato definitivamente ad aprile, prevedeva anche l’uso di un dispositivo di monitoraggio.

In un primo momento, però, Basciano non si era presentato all’appuntamento del 6 agosto, sostenendo tramite il suo legale di trovarsi alle Isole Canarie, e la mancata applicazione del braccialetto aveva fatto temere un aggravamento della misura fino agli arresti domiciliari.

Ma è solo pochi giorni dopo che il dj si è presentato al commissariato di Milano, accettando di indossare il braccialetto elettronico. Ora dovrà rispettare rigorosamente le restrizioni imposte, sapendo che il braccialetto è attivo ovunque si trovi e che ogni tentativo di manomissione farebbe scattare sanzioni immediate, dai domiciliari fino al carcere.

Perché Basciano si è presentato spontaneamente in commissariato

Sicuramente, con questa scelta, Alessandro Basciano vuole mostrare apertura e disponibilità a seguire le indicazioni ricevute, evitando così scenari più restrittivi. Secondo le ricostruzioni, il dj si è recato di sua volontà in commissariato e ha accettato il braccialetto senza indugi, un passo che gli ha permesso di evitare i domiciliari e di rientrare in un percorso di maggiore controllo e chiarezza.

Il legame con Sophie Codegoni e l’eco mediatica della vicenda

Al centro di tutto c’è il legame, ormai concluso, con Sophie Codegoni, ex compagna di Basciano e madre della loro bambina. La loro storia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, aveva fatto sognare i fan, ma la rottura ha lasciato strascichi dolorosi. Le accuse di stalking a carico di Basciano hanno subito fatto il giro dei media, complice la franchezza con cui Sophie ha manifestato le proprie paure.

“Ho paura, ogni volta che esco ci sono bodyguard con me”, aveva confessato Sophie Codegoni, descrivendo il clima di ansia e tensione in cui è costretta a vivere.