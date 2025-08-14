Sophie Codegoni ha un nuovo amore, è l’ex fidanzato di Raffaella Fico

L'influencer e modella starebbe trascorrendo le vacanze in Sardegna con il ricco imprenditore dopo il turbolento addio ad Alessandro Basciano

IPA Sophie Codegoni

Per Sophie Codegoni è arrivato finalmente il tempo di un nuovo amore dopo la spiacevole vicenda che l’ha vista protagonista con il suo ex Alessandro Basciano, accusato di stalking.

I due non hanno più contatti nonostante la figlia in comune Celine Blu e di recente il deejay ha deciso di indossare il braccialetto elettronico, come richiesto dalla giustizia.

Nel frattempo l’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip si starebbe godendo le vacanze in Sardegna in compagnia di un facoltoso imprenditore: Piero Neri, ex fidanzato di Raffaella Fico.

Il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni è Piero Neri?

A lanciare l’indiscrezione gli esperti di cronaca rosa Alessandro Rosica e Deianira Marzano: Sophie Codegoni starebbe frequentando Piero Neri, un imprenditore più grande di diciannove anni e già noto al grande pubblico per via della sua relazione passata con Raffaella Fico.

“La Codegoni a breve uscirà allo scoperto con un imprenditore livornese, Piero Neri. Lui l’ha portata in jet in Sardegna. Dicono che avrebbe venduto l’esclusiva ad un giornale, quindi usciranno foto e volti”, ha scritto Rosica sui social.

Sempre secondo l’esperto, la relazione tra Sophie e Piero sarebbe già piuttosto consolidata: “Fino a una settimana fa era con dei calciatori e ora con questo imprenditore che le paga anche la baby sitter. I due sono affiatatissimi”. Neri avrebbe dunque già conosciuto la piccola Celine Blu, che lo scorso maggio ha compiuto due anni. L’uomo, qualche tempo fa, aveva avuto modo di conoscere pure Pia, la figlia che Raffaela Fico ha avuto da Mario Balotelli.

Tornando alla Codegoni, il suo nome era stato accostato nell’ultimo periodo a ben due calciatori: Andrea Petagna, attaccante del Monza, e Nicolò Fagioli, il centrocampista della Fiorentina.

I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito e Sophie si sarebbe avvicinata a Piero, con il quale l’intesa sarebbe alle stelle. Per la bionda influencer anche un ritorno alla normalità dopo la triste vicenda di stalking che l’ha vista protagonista.

Chi è Piero Neri e perché si è lasciato con Raffaella Fico

Classe 1981, Piero Neri è un imprenditore di Livorno. È l’erede di un’impresa mercantile ed è diventato noto nel 2021, quando è stato paparazzato in compagnia di Raffaella Fico. Una storia d’amore importante la loro, tanto da concedere anche un’intervista di coppia a Le Iene.

Un’intervista molto piccante in cui i due, senza alcun imbarazzo, avevano raccontato le loro abitudini più intime. “Facciamo l’amore tutti i giorni”, avevano assicurato. Il loro rapporto, però, è durato a malapena un anno.

Nell’estate 2022 la Fico aveva annunciato la rottura: “Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”, aveva raccontato all’epoca la soubrette napoletana senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Da allora Raffaella non ha avuto più fidanzati ufficiali: ha preferito concentrarsi sulla figlia Pia e sul lavoro di attrice e influencer. Prima di Piero Neri aveva amato per qualche mese un altro imprenditore italiano di spicco: Giulio Fratini. Quest’ultimo è attualmente legato ad Antonella Fiordelisi ma nel suo curriculum sentimentale figurano anche Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise.