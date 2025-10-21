Chi è Mirco Levati, il nuovo amore di Sophie Codegoni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sophie Codegoni

Mirco Levati è il nuovo amore di Sophie Codegoni. Dopo la fine della relazione con Alessandro Basciano e la terribile vicenda legata allo stalking e alle violenze, l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe riuscita a ritrovare il sorriso.

Chi è Mirco Levati

Manager e consulente di comunicazione, Mirco Levati è nato a Parma nel 1985. Nel corso degli anni ha costruito una solida carriera nel mondo del marketing sportivo, mentre nel 2010 ha ottenuto un incarico presso la Locarno Rugby come responsabile delle relazioni esterne. Ha poi lavorato per il Parma Calcio, assumendo il ruolo di responsabile delle attività di comunicazione e dirigente. Non è la prima volta che il nome di Mirco Levati viene accostato ad un personaggio televisivo.

In passato infatti il manager era stato avvistato in compagnia di Belen Rodriguez. All’epoca – era il 2018 – la showgirl argentina aveva da poco messo fine alla love story con Andrea Iannone. I due erano stati paparazzati a Milano e Belen lo aveva presentato su Instagram, definendolo ironicamente “il mio playboy”. Nel 2021 si era poi parlato di un legame con Elisabetta Gregoraci, ma la conduttrice non aveva commentato l’indiscrezione.

Sophie Codegoni, la rinascita dopo l’addio ad Alessandro Basciano

L’incontro con Mirco Levati rappresenta un nuovo passo nel percorso di rinascita di Sophie Codegoni. L’ex protagonista dello show di Maria De Filippi infatti ha vissuto il dramma di una relazione tossica, segnata da stalking e violenze. A raccontarle era stata proprio la modella che, con coraggio, aveva scelto di denunciare l’ex Alessandro Basciano.

“Io avevo il mio lavoro, i miei amici, tutte cose per lui insopportabili – aveva confessato al Corriere della Sera -. Mi diceva sempre: “Io devo essere la tua priorità, qualunque cosa tu stia facendo, se io ti chiamo devi mollare tutto. E se non mi rispondi al primo squillo, faccio un casino””. Dopo la denuncia, arrivata in seguito ad episodi sempre più gravi, Sophie si era ritrovata sola: “Sono stata malissimo. Lui mi convince che cambierà e torniamo insieme. Provo a rimettere insieme la nostra famiglia”, aveva spiegato.

Il tentativo di ricostruire quel legame, ormai spezzato, era però fallito. “Durante le liti lui buttava fuori di casa me e la bambina – aveva spiegato -. Poi lo perdonavo perché lui era bravissimo a dimostrarmi che si comportava così per colpa mia. E il copione era sempre lo stesso: all’apice del disastro, iniziava la sua fase del pentimento: ho sbagliato, giuro che cambierò, vado dallo psicologo”.

Oggi Sophie, con fatica e coraggio, ha riconquistato un pezzetto di felicità e serenità. Accanto a lei gli amici più cari e la piccola Celine, nata proprio dal legame con il dj. Qualche tempo fa, ospite de La Volta Buona, la Codegoni aveva spiegato a Caterina Balivo di essersi sottoposta alla ialuronidasi, un trattamento utilizzato per dissolvere il filler di acido ialuronico realizzato per rimpolpare le labbra. Una scelta fatta per donare alle labbra la loro forma originale, tornando in qualche modo ad un aspetto naturale. Un primo passo verso una nuova consapevolezza di sè e della propria esistenza.