IPA Sophie Codegoni

Sophie Codegoni sembra aver ripreso in mano la sua vita, dopo la burrascosa fine della sua relazione con Alessandro Basciano, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da cui ha avuto la sua bimba Celine Blue, nata nel 2023. L’ex gieffina ha accusato il suo ex di stalking e i due hanno cominciato una lunga battaglia giudiziaria, anche nell’interesse della figlia comune. Un periodo complicato che la giovane showgirl sembra aver adesso superato del tutto.

Di ritorno da una vacanza a Ibiza, Sophie Codegoni ha anche rivelato di aver deciso di rimuovere l’evidente filler che aveva alle labbra, aggiornando i suoi numerosi sostenitori sulle motivazioni di questa scelta.

Sophie Codegoni rinuncia al filler

Sophie Codegoni, anche se giovanissima, conta già diverse esperienze televisive. All’età di 18 anni, infatti, era già una delle troniste di Uomini e donne, dove si è distinta per il suo carattere forte e deciso. In seguito la showgirl è entrata nel cast del Grande Fratello Vip, mostrando in quest’esperienza il suo lato più fragile e romantico e innamorandosi perdutamente del dj Alessandro Basciano.

I due hanno continuato la loro frequentazione anche fuori dalla casa più spiata d’Italia e, dopo una proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, è arrivata la loro bimba Celine Blue, nata il 12 maggio 2023. La relazione tra i due, però, si è quasi subito incrinata e Sophie Codegoni ha preso le distanze dal suo ex fidanzato, da lei accusato di stalking. Prosegue, però, la carriera lavorativa della giovane che, adesso, ha scelto di mostrare la sua bellezza più al naturale possibile rinunciando al filler che aveva fatto alle labbra in passato.

La showgirl ha raccontato la sua decisione ai suoi sostenitori attraverso un’Instagram story, svelando che questo percorso è stato doloroso: “Non abbiamo mai parlato della ialuronidasi, in realtà ve ne state accorgendo tutte adesso ma l’ho fatta una vita fa, mi sembra a novembre. Sono veramente felice… Brucia tantissimo per due o tre giorni, avrete delle labbra gonfissime, ma poi tornano perfette. Per chi non lo sapesse, è un acido che va a sciogliere l’acido ialuronico alle labbra e lo elimina definitivamente. Io per toglierlo tutto ne ho fatte due”.

Sophie Codegoni ha anche svelato che si pente di non essersi sottoposta prima a questa pratica di bellezza, perché è felice del risultato e non intende più variare la sua bellezza naturale: “Mai più toccate, mai più le toccherò”.

Sophie Codegoni, le parole per la figlia

Sophie Codegoni ha utilizzato le sue stories Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi sostenitori, anche riguardo sua figlia Celine Blue, che cresce sempre di più e che l’ex tronista definisce molto buffa. La showgirl ha anche aggiunto di aver sempre voluto una figlia femmina e che la bambina rispecchia appieno tutto ciò che ha sempre desiderato.

Sophie Codegoni ha svelato anche che non intende avere altri figli a breve per dedicarsi solo a sé stessa e alla piccola. Il sogno di una nuova gravidanza resta, però, nel cassetto per quando avrà una trentina d’anni.