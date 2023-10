Sophie Codegoni ha conosciuto l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. All’interno del reality show, infatti, l’influencer si è innamorata di Alessandro Basciano, suo coinquilino ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due ex gieffini si sono messi insieme nel corso del programma televisivo e la loro relazione è andata avanti, anche dopo la fine del reality show, per circa due anni. Alessandro Basciano ha perfino chiesto in sposa la fidanzata con una proposta di matrimonio da sogno sul red carpet del Festival di Venezia, ma, poco dopo, l’ex tronista ha annunciato la sua gravidanza.

Lo scorso maggio Sophie Codegoni e il suo compagno sono diventati genitori della piccola Celine Blue, ma la loro storia d’amore sembra sia già arrivata al capolinea.

Il triste annuncio di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha deciso di chiudere la sua storia con Alessandro Basciano. La sofferta decisione è stata condivisa dalla stessa ex gieffina con un lungo messaggio, condiviso sul suo account Instagram ufficiale. L’influencer e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avevano già vissuto dei momenti difficili in passato, ma, stavolta, la rottura sembra definitiva.

Sophie Codegoni, infatti, ha spiegato che la sua difficile scelta deriva da situazioni gravi che sono avvenute, su cui non può passare sopra: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha spiegato di essersi trovata accanto una persona diversa da quello che pensava fosse: “Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”.

Le motivazioni della fine della relazione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere arrivata alle battute finali. L’influencer ha parlato di motivazioni gravi e di una scelta difficile: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.

L’ex gieffina ha svelato di sentirsi davvero male per la difficile decisione intrapresa e di aver bisogno di un momento di pausa: “Continuerò a lavorare attraverso i social, cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”.

Infine, Sophie Codegoni ha deciso di ringraziare tutti i suoi followers per il supporto ricevuto e ha sottolineato, nuovamente, che Alessandro Basciano si è rivelato essere diverso da ciò che lei credeva fosse: “Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.