Sophie Codegoni sta vivendo un momento molto complicato. L’ex gieffina ha passato un’estate da favola, la prima della sua piccola Celine Blue, nata il 12 maggio scorso dalla relazione con Alessandro Basciano, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. I due, dopo la conclusione del reality show sono apparsi subito inseparabili e non è passato molto tempo prima che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne chiedesse la mano della fidanzata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Da qualche tempo, però, la coppia sembrava passare un periodo turbolento, confermato anche dalla stessa ex gieffina. La crisi sembrava rientrata, ma di recente, i rapporti tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono rotti, come svelato dalla stessa ex Bonas su Instagram. In una diretta social recente, Sophie Codegoni ha dato qualche dettaglio in più sulla rottura con il suo compagno ed è scoppiata a piangere.

Il pianto in diretta di Sophie Codegoni: come sta l’ex tronista?

Sophie Codegoni ha annunciato recentemente di aver lasciato il compagno Alessandro Basciano. I due ex gieffini sono diventati da poco genitori e si pensava già ai fiori d’arancio. Ma i rapporti, da un po’, sembravano incrinati e la crisi avrebbe portato fino alla rottura della coppia.

L’influencer conduce una rubrica di gossip per il magazine Chi, Casa Chi, che viene pubblicata sull’account Instagram della rivista. Nell’ultima puntata, postata di recente, con ospite Marco Fortunati, Sophie Codegoni è apparsa piuttosto sofferente per la sua situazione personale. Infatti, l’ex gieffina ha raccontato di stare molto male, in risposta a una domanda diretta dei giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri: “Sophie, senza stare lì a girarci troppo intorno, quello che ci interessa sapere è semplicemente come stai, perché è un momento un po’ particolare della tua vita e quindi ci vogliamo sincerare che stai bene”.

Sophie Codegoni ha risposto alla domanda con molta franchezza, svelando il dolore che prova in questo momento: “Non sto bene è un momento brutto, bruttissimo. Però meno male che lavoriamo, che mi svago, ho la mia bambina che mi fa star bene quindi si va avanti. Nel senso la vita non finisce, quindi si va avanti. Non è il periodo più bello della mia vita ma…”. La conduttrice ha anche raccontato come sta affrontando queste giornate difficili: “Se sto a casa da sola, sto troppo male… Stamattina sono andata dal parrucchiere, poi esco con la bimba, cammino, faccio, non posso fermarmi. Se volete triplichiamo le puntate… Non bisogna permettere a nessuno di toglierti quella magia di poter lavorare bene”.

C’è stato un tradimento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Le parole dell’influencer

Sophie Codegoni ha confermato di stare molto male per la rottura con Alessandro Basciano. Incalzata dal giornalista Valerio Palmieri, l’ex gieffina ha svelato un dettaglio ulteriore sulle motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. Infatti, quando l’intervistatore stava spiegando al pubblico, che non si tratta di tradimento: “Voglio, innanzitutto dire, visto che lo sappiamo che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ci sono problemi interni alla coppia…”, Sophie Codegoni ha interrotto il discorso, dicendo la sua a riguardo e smentendo, di fatto, la versione data dal compagno.

L’ex gieffina ha parlato dell’intrusione di terze persone nella sua storia d’amore: “Purtroppo vorrei dirti questo, non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che… Non è facile. Ci son tante cose che non si sanno e… Scusate, passiamo a Marco”. A questo punto la conduttrice è scoppiata a piangere.