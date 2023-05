Sophie Codegoni è mamma: la prima foto di famiglia con la piccola Céline

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Sophie Codegoni ha dato alla luce la piccola Céline. L’annuncio è giunto di buon mattino sul suo profilo Instagram, con un primo ritratto di famiglia che è pura dolcezza. La Codegoni e il suo Alessandro Basciano sono diventati genitori e hanno atteso questo momento con grande trepidazione ed entusiasmo ma, finalmente, l’attesa è finita. È iniziato ufficialmente un nuovo, importante capitolo della loro vita e non vedono l’ora di goderselo appieno.

Sophie Codegoni è diventata mamma della piccola Céline

La dolce attesa di Sophie Codegoni ci ha accompagnato in questi ultimi nove mesi con un’entusiasmo e una gioia davvero unici. Per l’influencer ed ex Gieffina è stato un periodo di grande cambiamento, ma al contempo di conferme e nuovi inizi. Con Alessandro Basciano è stato amore nella Casa del GF Vip, ma questo sentimento è cresciuto sempre più anche al di fuori delle logiche del reality show e, contro ogni aspettativa, la coppia ha costruito un rapporto solido e sempre più intenso.

Al punto tale da fare uno dei passi più importanti: diventare genitori. La splendida Sophie aveva annunciato di essere incinta lo scorso novembre con un post su Instagram: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando. Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino”. Un nomignolo d’obbligo, dato che era troppo presto per sapere il sesso del bebé.

Poi la rivelazione a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, in cui la coppia ha svelato di essere in dolce attesa di una bambina. La Codegoni ha portato per nove mesi quel “pancino di felicità”, come lei stessa lo ha definito, e finalmente l’attesa è finita. La sera dell’11 maggio sono iniziate le contrazioni e, finalmente, a distanza di poche ore la piccola Céline è nata.

Il primo ritratto di famiglia su Instagram

Uno scatto in bianco e nero che ritrae mamma Sophie Codegoni con papà Andrea Basciano e, tra le braccia, quel piccolo frugoletto tutto coccole e amore. Così la coppia ha annunciato la nascita di Céline, con il primo ritratto di famiglia su Instagram che è la pura espressione della felicità.

“Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… – ha scritto l’influencer – Mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue“.

Immediatamente hanno cominciato a fioccare i commenti dei fan e degli amici VIP, pronti a congratularsi con la coppia per il lieto evento. “Che bella notizia !!! Benvenuta Celine 😍❤️” ha scritto Adriana Volpe, seguita a ruota da Carmen Russo che ha aggiunto “Benvenuta Principessa 💖AUGURISSIMI RAGAZZI ❤️😍”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, un amore sbocciato al “GF Vip”

Un passo importante, il giorno più bello, per una coppia su cui probabilmente non avrebbero scommesso neanche i diretti interessati. L’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è sbocciato nella Casa più spiata d’Italia quando entrambi hanno partecipato al GF Vip condotto da Alfonso Signorini.

“Mille avversità. Sembrava che tutto fosse contro di noi – aveva scritto la bella Sophie nell’annuncio della gravidanza -. Credevamo però nell’amore e ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e viaggiare sempre uniti. Quell’amore che oggi ci ha donato la felicità più grande che potessimo provare”.

Il loro rapporto è cresciuto contro ogni aspettativa, culminando nella romantica proposta di nozze sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Non ci resta che attendere l’annuncio al profumo di fiori d’arancio.