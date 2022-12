Sophie Codegoni incinta mostra il pancino su Instagram. E rivela di più sulla gravidanza

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Una rotondità appena accennata, la felicità che si riserva ai momenti più speciali e un amore talmente importante da fare compiere passi da gigante: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono al settimo cielo. Hanno da poco annunciato la gravidanza e i loro sorrisi, mentre mostrano il pancino, dicono più di tante parole.

Sophie Codegoni incinta: il pancino in una foto su Instagram

Una vita che cresce è uno dei modi in cui l’amore trova la sua forma tangibile. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lo sanno bene perché il loro sentimento, nato nella Casa del Grande Fratello Vip e cresciuto puoi fuori dalla porta rossa, è diventato sempre più importante.

L’ultimo importante step della loro storia d’amore è stato l’annuncio della gravidanza, avvenuto tramite i rispettivi profili Instagram con un video in cui si vede la coppia durante l’ecografia. Un passo importante, che loro hanno raccontato con grande entusiasmo, gioia e amore per quel “puntino” (come hanno rivelato di chiamarlo) che sta crescendo.

Svelato il segreto i due si sono lasciati andare e hanno mostrato e raccontato qualcosa di più. Sophie si è fatta immortalare con il pancino in bella vista: una rotondità accennata che viene baciata da Alessandro. A corredo dello scatto ha svelato in che periodo della gestazione si trova: “16 settimane” ha scritto, accompagnando le poche parole con due cuori: uno rosa e uno blu in attesa di raccontare ai rispettivi follower il sesso del bebè.

Anche se, scorrendo i commenti sotto al post dell’annuncio, si scopre che qualcuno a quanto pare già lo sa. L’agente di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Paola Benegas, ha infatti commentato affermando: “Zia Paola che è l’unica che sa il sesso ma non vi lo dice …” parole a cui la stessa Sophie ha risposto che sta morendo dalla curiosità: evidentemente sarà una sopresa anche per la futura mamma. Tantissimi i commenti a corredo dei due post, sia da parte di colleghi sia dei tanti fan della coppia

Nelle storie Instagram, invece, Sophie ha pubblicato uno scatto in cui, oltre alle settimane di gravidanza ha scritto: “Il pancino della felicità”. Conti alla mano dovrebbero diventare genitori (lui lo è già di Nicolò, avuto con la ex fidanzata Clementina Deriu) in primavera inoltrata.

E la gioia è grande ed è quella riservata i momenti speciali, come trapelava anche dalle emozionanti parole usate per dare il lieto annuncio a tutti i follower.

Sophie Codegoni incinta di Alessandro Basciano: le tappe del loro amore

Il loro amore è nato sotto le attente telecamere del Grande Fratello Vip ed è proseguito a gonfie vele anche fuori dalla Casa. Tanto che sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia Alessandro Basciano ha compiuto uno dei gesti più romantici: si è inginocchiato e ha chiesto a Sophie di diventare sua moglie. Ovviamente lei ha risposto di sì, sotto la luce dei flash dei fotografi che hanno immortalato il momento, forse non piaciuto a tutti, ma senza dubbio d’effetto.

La coppia sui social si è è sempre mostrata unita e affiata e, anche le parole usate per l’annuncio della gravidanza, sono la testimonianza di come il loro rapporto sia solido e importante: “Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione… quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare”. Hanno scritto tra le tante cose riportate nel post di annuncio.

E adesso è tempo di vivere questa nuova avventura, un’altra tappa importante del loro amore.