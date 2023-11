“Che mamma è quella che mette in vendita la figlia, programmandone reazioni e sentimenti ‘on request’ come se si trattasse di un robot da telecomandare?”. Questa è la domanda che si è posta la redazione di Dillinger News, il nuovo portale di Fabrizio Corona che, dopo settimane di botta e risposta in tv, ha voluto aggiungere ulteriore carne al fuoco a proposito della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I presunti audio della madre di lei, Valeria Pasciuti, hanno fatto il giro del web e darebbero ragione a quanto detto dall’ex compagno della figlia.

Codegoni-Basciano, spuntano nuove prove sulla rottura

“La mamma di Sophie Codegoni controlla la figlia come se fosse un oggetto in vendita. Arrivando a programmarne i sentimenti, le reazioni e il comportamento come se fosse un robot senza cuore né anima. Le prove? Non mancano”. Così si legge su Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona entrato in possesso di alcuni file audio che attribuisce proprio alla signora Valeria Pasciuti.

Si tratterebbe di frasi risalenti a quando la figlia ha partecipato al GF Vip, edizione che le ha donato una certa popolarità, anche grazie alla relazione con Alessandro Basciano. Un amore sbocciato tra le mura della Casa più spiata d’Italia che, come ben documentato dalle interminabili interviste botta-e-risposta a Verissimo, ha avuto una conclusione a dir poco turbolenta.

La coppia si è separata e da quel momento non sono mancate le accuse da ambo le parti, anche nei confronti della mamma di Sophie, che Basciano ha lasciato intendere che fosse il “burattinaio” che muove i fili della vita della ragazza. E gli audio, di fatto, gli darebbero ragione.

Sophie Codegoni, cosa dicono i presunti audio della madre

Il portale di Corona ha riportato parola per parola quanto si sente negli audio che la redazione ha attribuito alla signora Valeria. Se fosse verità, non sarebbero di certo le parole che ci si aspetterebbe di ascoltare o leggere da una madre nei confronti della figlia, a cominciare dalle lamentele agli autori del GF Vip, rei di non mettere Sophie abbastanza in mostra: “Mettiamo fuori, un po’ esposto tutto quello che ha. Lei ha anche delle forme da far vedere. Va bene non farle tirare fuori tutte le te**e, però… Fatele mostrare un po’ di décolleté ogni tanto. Ca**o, abbiamo lì una bambola, non la stiamo sfruttando. Pari a 0. Non lo so quanta pubblicità ci facciamo così”.

Sempre durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Sophie avrebbe avuto dei problemi con il ciclo mestruale e il ritardo sospetto per la madre – almeno stando agli audio – sarebbe stato ancora una volta l’occasione per cavalcare l’onda, tutto nel nome del successo. Dapprima le si sente dire con preoccupazione quanto la trovi “strana”, “gonfia” e un po’ “ingrassata”, poi fare qualche ipotesi sulle possibili cause di questo problema. Poi, però, in un sms immediatamente successivo si legge una frase inaspettata: “Ci pensi però che scoop mediatico sarebbe se fosse incinta? La prima gieffina incinta dentro la Casa. Sarebbero su tutti i giornali, ovunque!”.

Al momento la signora Valeria Pasciuti non ha commentato né rilasciato dichiarazioni in merito a quanto pubblicato dal portale di Corona.