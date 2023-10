Sophie Codegoni a “Verissimo”: le accuse di violenza a Alessandro Basciano

“Siamo nati sotto le telecamere e sono felice di venire qui a raccontarlo”. Così Sophie Codegoni ha iniziato la sua intervista a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin. Un incontro che nasce come risposta alle parole pronunciate dall’ex, Alessandro Basciano, intervenuto nello stesso studio il giorno prima, sabato 21 ottobre, rispondendo alle accuse di tradimento con Luz Macabello (nome rivelato dall’investigatore social Alessandro Rosica), modella ed ex tentatrice di Temptation Island in Spagna della donna. Un intervento che ha svelato nuovi retroscena della storia tra i due ex del Grande Fratello.

Sophie Codegoni a “Verissimo” risponde a Alessandro Basciano

“L’altra volta alla risposta ‘come stai’ ti dicevo male, questa volta sono in un vortice. Ci sono momenti in cui mi dico di aver preso la scelta giusta e momenti in cui mamma mia è dura”. Così inizia il nuovo, doloroso, intervento di Sophie Codegoni nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. L’ex gieffina si è molto domandata se fosse giusto tornare in televisione per rispondere, ancora una volta, alle accuse dell’uomo con cui, appena pochi mesi fa, ha avuto una bambina: “Sono stati toccati dei tasti molto tosti. Ho visto l’intervista e mi sono detta che lui non può far prendere me per la cattiva che non gli fa vedere la bimba”. Parole che fanno riferimento a quelle pronunciate tra le lacrime da Alessandro Basciano appena il giorno prima davanti alle stesse telecamere.

Nell’intervista, rivela, “ho visto l’Alessandro che conosco. Sono innamorata di questa persona, l’ho amato e lo amo, ma io di quei pianti ne ho visti tantissimi“. Sul tradimento, che lui ha smentito categoricamente, “io non gli credo. Ha cambiato tantissime volte la versione. Gli ho creduto per un po’, ma poi sono arrivate le foto. Io ho le prove”. Così Sophie Codegoni mostra dei contenuti che le sono stati mandati dalla ragazza con cui lui si sarebbe intrattenuto mentre si trovava a Ibiza. Così sullo schermo dello studio sono passate la foto della donna in camera de letto dell’albergo. Non solo. Sono apparsi anche dei frame di un video che mostra Alessandro Basciano e la ragazza, con cui lui dice di non aver mai tradito Sophie, a pochi centimetri l’uno dall’altra. “Mentre lui si strusciava su di lei in discoteca io stavo cambiando il pannolino alla nostra bambina”. “Hai preso in giro due donne e non una”, ha poi rincarato, commentando l’ipotesi che la ragazza fosse ancora innamorato dell’ex compagno.

“A me non serve avere un’immagine che mi faccia vedere loro due a letto. Ho le chat di lui che organizza tutto. Ho loro che si strusciano in discoteca. Per me questo è un tradimento. Ho anche registrazioni dell’amico che mi racconta l’accaduto. Non credo che per due notti in camera da soli abbiano giocato a burraco. Nel video c’era tanta, troppa attrazione”.

“Mi ha tirato uno schiaffo”: l’accusa a “Verissimo”

Sophie Codegoni, incalzata da Silvia Toffanin, ha poi raccontato un episodio che ha pietrificato lo studio: “Lui dice che io potevo fare tutto, ma so io come vivevamo la nostra relazione. No. Lui poteva fare tutto, poi tornava a casa e io ero la fidanzata brava che lo aspettava sul divano“. “Lui era contento quando il lavoro mi andava come voleva lui. Ad esempio, mi chiamavano per fare Verissimo, tutto contento, a posto, mi chiamavano per fare qualcosa in mezzo a troppi uomini no, mi diceva ‘tu non vai’. Era molto geloso, troppo geloso. Io non potevo fare niente. E non era sano”.

Poi racconta un pesante episodio in Grecia: “A Myconos è successo qualcosa di terrificante e imperdonabile, mea culpa che l’ho perdonato. Quello che sto per raccontare è successo perché il suo amico, manager, fratello, mi ha accompagnata a piastrarmi i capelli mentre lui suonava. Lui mi ha tirato uno schiaffo in faccia perché, a suo dire, non mi dovevo azzardare a farmi accompagnare in camera da un altro uomo”. Alessandro Basciano è conosciuto dai fan per il carattere “fomentino” (così lo ha descritto Sophie) e per avere la parolaccia facile. “Anche in quel caso era un ‘mi dispiace, ma tu mi hai portato a farlo’, ora basta“.