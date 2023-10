C’è chi parla di “autopsia di un amore”. Un amore vissuto sui social, sotto le luci dei riflettori. E – del resto – la coppia “Basciagoni”, composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, è nata nella Casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello Vip. Dopo aver annunciato la rottura a mezzo social, Sophie Codegoni è andata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Ora, è il turno di Alessandro Basciano che, tra le lacrime, ha messo la sua verità sul piatto della bilancia.

Alessandro Basciano, la verità a Verissimo

Se da una parte c’è Sophie Codegoni, che ha ammesso di aver ricevuto “segnalazioni di tradimento fin dal nono mese di gravidanza, ma sono sempre andata avanti per amore di nostra figlia”, dall’altra c’è Alessandro Basciano, che ha chiesto e ottenuto il diritto di replica a Verissimo da Silvia Toffanin. “Io ho fatto il grande errore di essermi annullata, prima di amare me stessa amavo lui”, ha ammesso la Codegoni. Dei presunti tradimenti ci sarebbero foto, video.

In studio, Basciano è apparso teso. Lo ha ammesso lui stesso: “Non sono lucidissimo”. E ha aggiunto: “I panni sporchi si lavano in casa propria, soprattutto quando ci sono delle basi infondate”. Ed è un Alessandro Basciano che cerca di difendere il suo onore, quello seduto in studio, ma anche un papà ed ex compagno che non vuole mostrare l’immagine peggiore di sé.

Riguardo al tradimento a Ibiza, ha detto: “Partiamo dalle verità. Io sono andato a Ibiza, non ero a Pioltello, sono andato per lavoro, non erano tre giorni, ma due giorni. Questa ragazza esiste realmente, è stata invitata da terze persone. Non ci sono messaggi che riconducono a me e lei. Non è una mia ex, è una ragazza con cui ho avuto a che fare quando ho vissuto in Spagna. Sophie ha una serie di foto e video mentre io cammino in aeroporto, in villa. (…) Sinceramente io ho sempre contribuito a tutte le spese di Sophie e della bambina“.

Il dolore di Alessandro Basciano: “Sono una persona innamorata”

Nessun tradimento, assicura Alessandro Basciano. Non solo: per lui, l’amore nei confronti della Codegoni non si è mai spento. “Ancora oggi sono una persona innamorata, sono innamorato perso, sto male, ho perso 9 kg, sto prendendo le gocce per dormire, sto male. (…) Mi assumo la responsabilità, è vero, ho usato toni pesanti. Sono dei vocali che ho mandato a lei dopo l’evento. Non l’ho strattonata, non c’è stato nessun contatto fisico. C’è stato un gesto verbale. Ho sbagliato”.

Riguardo alla gestione della rabbia, Basciano ha ammesso che ci sono stati dei litigi – anche al Grande Fratello, come notato da Silvia Toffanin – ma che “litigano in tanti”. Tuttavia, non è andato a Verissimo per raccontare alla conduttrice e al pubblico cosa ha subito lui. “Sono una persona innamorata, non farò mai quello che ha fatto lei. Non l’ho mai tradita”.

Invece, sul presunto tradimento a Ibiza, ha voluto mettere un punto: nessun contatto, in alcun modo. “Ci siamo ritrovati a interagire, abbiamo ballato tutti insieme, eravamo in una discoteca. Lei si è avvicinata a me, ma non ci siamo mai né baciati né niente. Il suo mood era quello, era convinta di ottenere qualcosa da me. Sicuramente a lei piacevo. Ma dall’altra parte ha visto un ragazzo che aveva dei problemi“. Alla fine, però, ha anche ammesso: “Con lei siamo stati insieme. Ma non è un’ex, è una che ho visto quattro volte nella mia vita e c’è stato qualcosa. Un flirt.

La sua versione sul parto di Sophie Codegoni

“Sono ancora innamorato perso di lei. Ho problemi ad addormentarmi senza di lei. Io e lei messi in un determinato modo, sennò non mi addormento, il cagnolino, la bambina che non mi fa vedere“. A questo, Alessandro Basciano voluto chiarire anche un’ulteriore dinamica, relativa all’accusa di Sophie Codegoni: “Dormiva durante il parto”.

Ma è davvero così? Del resto, il video TikTok raccontava un’altra storia. E così ha fatto Basciano a Verissimo. “A 7 centimetri, io non mi ricordavo, lei mi dice ‘fai venire un po’ mia mamma, e tu intanto te ne vai in camera e ti riposi un po’? Quando è il momento ti chiamiamo’. Io vado a 20 metri in linea d’aria, mi do il cambio con la mamma, la mamma poi entra in sala parto. Mi sono messo sul letto, ero in attesa. Ho assistito a tutto, ho documentato con foto e storie, ero sveglio, non sono andato né a dormire né a casa. Lei è plagiata da terze persone, cartomanti e stregoni. Mi assumo la responsabilità di quello che dico”.

Un’intervista difficile, sotto ogni aspetto. Al di là di tutto. “Loro sono vita. Sono distrutto. Ho il cuore in mille pezzi”. Tra le lacrime di Basciano, c’è una tristezza di fondo, o forse la consapevolezza di aver perso tutto. L’amore. Una famiglia.