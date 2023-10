Alessandro Basciano, chi è Erjona Sulejmani: l’ex ragazza nel mirino di Corona

Da quando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati, in rete si sono rincorse ipotesi e accuse che potessero spiegare la fine della relazione degli ex del Grande Fratello. A rivelare le ragioni della rottura, rompendo dolorosamente il silenzio, è stata proprio l’influencer in un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Le sue parole hanno gettato un’ombra dura e violenta su un rapporto che, a giudicare da quanto i due lasciavano trapelare dalle proprie pagine social, sembrava andare a gonfie vele (almeno prima che la crisi diventasse palese), soprattutto dopo la nascita della loro prima figlia insieme, Celine.

Le parole di Sophie Codegoni hanno quindi rivelato che a causare la fine della loro relazione è stato, in ultima istanza, un tradimento. Fabrizio Corona, il “re dei paparazzi” appena tornato alla ribalta, non ha esitato un attimo a rivelare la presunta identità “dell’amante” di Alessandro Basciano. Ecco di chi si tratta.

Chi è Erjona Sulejmani, ex fidanzata di Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha portato sugli schermi di tutta Italia le sue accuse di tradimento ad Alessandro Basciano, che avrebbero posto fine alla relazione. “Già da un mese a questa parte le cose non andavano bene, ma ho scelto di chiudere dopo tante cose che non erano giustificabili. Avevo ricevuto segnalazioni di tradimento fin dal nono mese di gravidanza, ma sono sempre andata avanti per amore di nostra figlia”, ha confessato a Silvia Toffanin. Il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne è continuato delineando la storia di una relazione difficile e tossica: “Io ho fatto il grande errore di essermi annullata, prima di amare me stessa amavo lui”.

Poi la conferma dei tradimenti: “Mi ha scritto una ragazza, la sua ex, dicendomi che avevano passato tre giorni a Ibiza. Io ho le foto e i video di loro due insieme, sembrava che fossi con loro. Mentre diceva di essere a casa a piangere per me, era a divertirsi con lei: alla ragazza chiedeva di non postare nulla sui social perché io ero pazza e gli stavo addosso per la bambina”. Stando alle parole di Sophie, Alessandro ha sempre negato il tradimento, sebbene lei fosse in possesso di tutte le prove: “L’ho amato più di tutto, gli ho perdonato tutto, sono andata oltre le segnalazioni che mi sono arrivate”.

Il “re dei paparazzi” Fabrizio Corona non ha esitato a dare la sua versione dei fatti ed ha subito indicato il possibile nome “dell’amante di Basciano”. Si tratterebbe della sua ex fidanzata, Erjiona Sulejmani.

Si tratta di una modella, influencer e showgirl albanese che tra il 2015 e il 2017 è stata sposata con Blerim Dzemaili, centrocampista della Serie A. Con lui ha avuto il figlio Luan. Erjona e Alessandro si sono frequentati per un lungo periodo di tempo due anni fa, ma la loro relazione è stata chiusa dalla showgirl. La modella è dunque stata con Alessandro Basciano e, secondo le indiscrezioni emerse dal sito di gossip di Fabrizio Corona, potrebbe essere lei la ex alla quale oggi, dinanzi a Silvia Toffanin, Sophie Codegoni avrebbe attribuito la relazione amorosa con il suo fidanzato e papà di Celine Blue, Alessandro Basciano.

Erjona Sulejmani risponde a Fabrizio Corona

Erjona Suljmani non è stata in silenzio dopo le “rivelazioni” di Fabrizio Corona. Dopo la messa in onda della puntata di Verissimo in cui Sophie Codegoni raccontava del tradimento di Alessandro Basciano e la rivelazione di Fabrizio Corona, in molti sono andati a commentare le foto sul profilo di Erjona Sulejmani, presunta amante. Visualizza questo post su Instagram La showgirl ha risposto una volta per tutte alle accuse, smentendole categoricamente. «Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie».