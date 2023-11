Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Non si placa la vicenda intorno alla rottura di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Dopo le rispettive interviste rilasciate a Verissimo e le parole di Luzma Cabello, che ha raccontato la sua versione dei fatti, ora è stato proprio lui a tornare sulla questione pubblicando alcune storie Istagram in cui attacca duramente la ex e mostrando la mail che, presumibilmente, il suo avvocato ha mandato a quello della ex.

Nuove accuse che si sommano a quelle precedenti, i due infatti hanno chiuso la loro relazione in pubblica piazza e non senza dolore: prima attraverso i social e poi nelle interviste rilasciate nel salotto di Silvia Toffanin.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, come era finita

Lei ha parlato di tradimenti, lui ha rispedito le accuse al mittente. In mezzo ci sono state parole piene di dolore. Sophie Codegoni nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo aveva spiegato: “Io ho fatto il grande errore di essermi annullata, prima di amare me stessa amavo lui”. Ma durante l’intervista era emerso altro: “Chi ti ama non ti tratta male, non ti fa sentire sbagliata: lui ha una capacità di manipolare la realtà incredibile” e anche che, nel momento del parto, lui l’avrebbe lasciata sola.

Lui aveva chiesto di poter replicare e da parte sua, quando è stato ospite di Verissimo, aveva sottolineato: “I panni sporchi si lavano in casa propria, soprattutto quando ci sono delle basi infondate”.

Poi c’era stato spazio per parlare di Ibiza e di quel presunto tradimento che lui ha negato, ma Luzma Cabello, la presunta altra donna, ha confermato esponendo la sua verità sulle pagine di DiPiù. Nella stessa occasione Alessandro Basciano aveva aggiunto: “Ancora oggi sono una persona innamorata, sono innamorato perso, sto male, ho perso 9 kg, sto prendendo le gocce per dormire, sto male. (…) Mi assumo la responsabilità, è vero, ho usato toni pesanti. Sono dei vocali che ho mandato a lei dopo l’evento. Non l’ho strattonata, non c’è stato nessun contatto fisico. C’è stato un gesto verbale. Ho sbagliato”.

La rottura pubblica tra i due, però, non si è fermata lì: Sophie è tornata ospite di Silvia Toffanin per una contro replica da cui erano emerse nuove, pesantissime, accuse. E Basciano, poi, era tornato per dire la sua.

Alessandro Basciano, la mail dell’avvocato: cosa ha scritto

Ora è tornato a parlare e lo ha fatto tramite le storie Instagram. A partire da una in cui sembra riferirsi al fatto che la ex era stata poco prima dal parrucchiere e aveva aggiornato i suoi follower sul nuovo look. “C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia – si legge – e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere.. non scordate mai chi siete e da dove venire”.

Poi ha condiviso la mail che, si suppone, il suo avvocato ha inviato a quello di Sophie Codegoni: i nomi sono schermati, ma il resto della missiva è leggibile. Scorrendo il testo emerge che lei sarebbe stata assente ingiustificata al primo incontro per la negoziazione e che per questo lui: “ha perso fiducia in questo percorso e non intende effettuare altri incontri”.

Poi si leggono le possibilità di lui per stare con la bambina e che si rende disponibile a tenerla ogni volta che: “la madre ne abbia bisogno, se ovviamente lo stesso è libero da impegni lavorativi”. Proseguendo nella lettura viene fuori un altro aspetto della vicenda: “Se è vera la dichiarazione della (il nome qui è nuovamente cancellato) di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura confondere la figura del padre”.

Al momento, da parte della diretta interessata non è arrivata nessuna replica.