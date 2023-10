L’ultima volta che era entrata nello studio di Verissimo lo aveva fatto per annunciare il sesso della bambina che aspettava. Ma questa volta per Sophie Codegoni non è facile parlare con Silvia Toffanin della fine della storia con Alessandro Basciano: la notizia era già stata diffusa sui social dall’ex gieffina, e adesso è pronta a raccontare tutto quello che è successo con il suo ex compagno.

Sophie Codegoni a “Verissimo”: la verità sui tradimenti di Alessandro Basciano

“Cerco di andare avanti per amore della mia bambina”: così Sophie Codegoni sta cercando di affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato dalla rottura con l’ex compagno Alessandro Basciano. Una storia segnata dall’ombra dei pettegolezzi e dei gossip, che hanno portato alla fine di un amore che pare scricchiolasse già dal primo giorno.

“Già da un mese a questa parte le cose non andavano bene, ma ho scelto di chiudere dopo tante cose che non erano giustificabili. Avevo ricevuto segnalazioni di tradimento fin dal nono mese di gravidanza, ma sono sempre andata avanti per amore di nostra figlia”, ha confessato a Silvia Toffanin.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di una storia difficile, a tratti tossica, fatta di manipolazioni e mancanze di rispetto continue: “Io ho fatto il grande errore di essermi annullata, prima di amare me stessa amavo lui”.

Dopo aver ignorato i tanti segnali che arrivavano dall’esterno, è arrivata la conferma dei tradimenti: “Mi ha scritto una ragazza, la sua ex, dicendomi che avevano passato tre giorni a Ibiza. Io ho le foto e i video di loro due insieme, sembrava che fossi con loro. Mentre diceva di essere a casa a piangere per me, era a divertirsi con lei: alla ragazza chiedeva di non postare nulla sui social perché io ero pazza e gli stavo addosso per la bambina”.

Stando alle parole di Sophie, Alessandro ha sempre negato il tradimento, sebbene lei fosse in possesso di tutte le prove: “L’ho amato più di tutto, gli ho perdonato tutto, sono andata oltre le segnalazioni che mi sono arrivate”, ha detto tra le lacrime l’ex gieffina.

I segnali di un amore che non c’era

Dalle parole di Sophie emerge un quadro ben chiaro, quello di una storia in cui c’era poco spazio per l’amore: “Chi ti ama non ti tratta male, non ti fa sentire sbagliata: lui ha una capacità di manipolare la realtà incredibile”.

Pare che i segnali di una storia tossica ci fossero tutti: “Mentre stavo per partorire lui era andato a dormire: in quei momenti ho avuto vicino mia madre perché lui non c’era, ho chiesto di chiamarlo perché non poteva perdersi la nascita di nostra figlia”.

Codegoni ne è convinta: mentre lei era davvero innamorata, da parte di Basciano c’era solo tanta ostentazione, come ha raccontato tra le lacrime alla padrona di casa: “Penso che tutti i gesti plateali che faceva, come la proposta di matrimonio a Venezia, fossero orchestrati per i social”.

Oggi Alessandro continua a tempestarla di messaggi, ma lei rimane ferma nelle sue posizioni: “Lui non mi ha mai chiesto scusa, non ammette il tradimento e cambia versioni continuamente. Non lo voglio più vedere: io giustificavo perché lottavo per la nostra bambina. Ma per prima cosa devo amare me stessa e lei: per me è inaccettabile avere un uomo accanto che non ci rispetta”.

La risposta di Alessandro Basciano

Dopo la messa in onda di Verissimo, l’avvocato di Alessandro ha richiesto pubblicamente al programma una replica alle accuse mosse nei confronti del suo assistito tramite delle storie su Instagram. Nonostante la preferenza di Alessandro per mantenere riservate le questioni personali e familiari, l’esigenza di una replica è diventata ora inevitabile alla luce dei contenuti discussi nel programma.

Alessandro poco dopo scrive un lungo messaggio pubblicato sempre attraverso Instagram stories dove ha sottolineato che le verità possono avere molteplici sfaccettature e che sarebbe stato più prudente ascoltare entrambe le versioni prima di emettere giudizi. Successivamente, ha espresso il suo disappunto per la malvagità e la fantasia con cui è stato attaccato, specialmente considerando il legame comune con la sua bambina di cinque mesi.

“Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni…”

Alessandro continua affermando: “Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria..Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità… E lì saranno ca*zi amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse sono calugne e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano”.