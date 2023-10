Da qualche tempo la loro vita privata è sulla bocca di tutti, complice anche il fatto che tra i due la relazione sia arrivata alla fine. E non bene.

Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: i due hanno iniziato a frequentarsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, poi fuori dal reality hanno continuato la loro storia con tanto di proposta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 e della nascita della loro bambina, solamente cinque mesi fa.

Sophie di recente ha fatto sapere che la storia è finita, per poi spiegare di più nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. In questa occasione ha rivelato, tra le tante cose, che lui dormiva mentre lei stava partorendo. Un racconto forte, doloroso, a cui Alessandro Basciano ha già detto che vuole replicare. Ma intanto un video su TikTok, che lei aveva pubblicato a poche ore dal parto, racconta un’altra storia.

Il momento del parto: il video su TikTok

“Mentre stavo per partorire lui era andato a dormire: in quei momenti ho avuto vicino mia madre perché lui non c’era, ho chiesto di chiamarlo perché non poteva perdersi la nascita di nostra figlia”, così Sophie Codegoni ha raccontato a Silvia Toffanin ospite nello studio di Verissimo. Una lunga intervista, in cui lei ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione e su quanto è accaduto durante.

Tradimenti e un amore che – a detta di lei – non c’era: “Penso che tutti i gesti plateali che faceva, come la proposta di matrimonio a Venezia, fossero orchestrati per i social”, ha affermato.

Una relazione la loro, che nel tempo hanno raccontato tantissimo sui social, pubblica, iniziata sotto gli occhi attenti delle telecamere della casa del Grande Fratello, proseguita con la proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del cinema. E approdata anche su TikTok nei momenti prima del parto.

Sophie ha spiegato che lui a un certo punto è andato a dormire, ma sui social apparivano affiatati. Nel video, infatti, li si vede ballare scatenati, poco prima del parto, complici e felici.

Oggi, alla luce di quanto ha raccontato lei nella sua lunga intervista, quel video assume tutto un altro sapore. E, ricordando sempre il fatto che Alessandro Basciano deve ancora replicare alle parole della sua ormai ex dicendo la sua verità, sembra mostrarci ancora una volta quanto la realtà dei social sia lontana da quella vissuta.

Alessandro Basciano, cosa ha risposto tramite il suo legale

Non c’è stato Alessandro Basciano: dopo la messa in onda della lunga intervista che Sophie Codegoni ha rilasciato a Verissimo, tramite il suo legale ha chiesto una replica alle accuse che gli sono state mosse.

“Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suo di entrambe le campane”, si leggeva nella nota condivisa nelle storie Instagram.

E anche Basciano aveva scritto sul social: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) visto che non ha rispettato lei in primis. Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni…”.

Alessandro poi aveva aggiunto: “Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria… Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità… E lì saranno ca*zi amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse sono calugne e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano”.