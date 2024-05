Charlotte Casiraghi, nuovo look da Chanel: terzo figlio in arrivo prima del divorzio

Charlotte Casiraghi cambia look alla sfilata di Chanel ed è spettacolare. Terzo figlio in arrivo entro l'anno

Charlotte Casiraghi è andata a Marsiglia per assistere alla sfilata Chanel Cruise 2024 2025 dove si è presentata con un nuovo look che riflette il recente e importante cambio di vita. La fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam sembra averla liberata di un peso. Charlotte è semplicemente splendida e, si vocifera, che prima ancora del divorzio effettivo, voglia un terzo figlio dal suo nuovo amore, lo scrittore Nicolas Mathieu.

Charlotte Casiraghi, il tailleur pantaloni da Chanel

Charlotte Casiraghi, favolosa più che mai, ha cambiato stile? Non propriamente, ma ha dato una svolta alla sua immagine che la rende più matura e più consapevole di sé. Insomma, quello che sta vivendo la figlia di Carolina di Monaco è proprio un altro periodo della sua esistente e anche la scelta dell’outfit lo dimostra.

Alla sfilata di Chanel, la Casiraghi è arrivata indossando il più elegante e potente dei completi, il tailleur pantaloni, ensemble scelto da molte donne che ricoprono importanti incarichi istituzionali, come Letizia di Spagna o Kate Middleton. Un look che, senza rinunciare alla raffinatezza e alla femminilità, esprime sicurezza e consapevolezza del proprio status.

Dunque, Charlotte ha optato per un tailleur pantaloni nero a costine, ovviamente di Chanel, composto da un blazer lungo, a doppiopetto, con bottoni dorati anche sul polso e pantaloni a sigaretta lunghi fino alle caviglie.

Sotto la giacca ha indossato una t-shirt bianca con un piccolo ricamo floreale, ton sur ton. Mentre ai piedi le classiche Chanel con punta rotonda e cinturino alla caviglia. Mentre il tocco di colore è dato dalla borsa lilla.

Altro dettaglio innovativo riguarda i capelli. Infatti Charlotte li ha raccolti in uno chignon alto e spettinato. Una variante originale e più informale del classico raccolto, ma che le dona un tocco chic e glamour davvero inarrivabile, senza scadere nel vintage.

Charlotte Casiraghi, nuovo look

La Casiraghi ancora una volta fa centro con look e dà di sé un’immagine nuova appunto, più pacata, meno emotivo, forse meno alternativa rispetto ad altri outfit in cui ha osato di più, non sempre con successo, come il mini dress d’oro di qualche anno fa.

Insomma, Charlotte restituisce l’immagine di una donna consapevole di sé, felice e appagata. La relazione con Nicolas Mathieu va a gonfie vele e le immagine che abbiamo dei due insieme li mostrano innamorati e sereni.

Charlotte Casiraghi, terzo figlio prima del divorzio da Dimitri Rassam

Anche se pare che la figlia di Carolina non abbia ancora divorziato ufficialmente da Dimitri Rassam. Il matrimonio è finito lo scorso gennaio. Lei avrebbe lasciato lui, perché poco presente a causa del suo lavoro. Ma si vocifera che già frequentasse lo scrittore da qualche tempo.

Charlotte e Dimitri non hanno mai rilasciato dichiarazioni pubbliche circa il divorzio e la fine della loro relazione. Ma le parole non servono, quando a parlare ci sono già i fatti, ossia le tenerezze tra la monegasca e Nicolas. Anche in questo caso però la loro relazione non è stata ufficializzata. Lei non lo ha ancora presentato alla famiglia e nel Principato non ha messo piede, almeno pubblicamente. Al Ballo della Rosa infatti è andata sola, come sola era alla sfilata di Chanel.

In ogni caso, fonti a lei vicine sono convinte che presto arriverà il terzo bebè, probabilmente entro l’anno. Già qualcuno aveva visto un pancino sospetto qualche tempo fa. In fondo, non c’è da stupirsi, dato che Charlotte ha avuto Raphaël da Gad Elmaleh, fuori dal matrimonio, e Balthazar prima di sposare Dimitri.