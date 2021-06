Il Principe Harry ha il cuore spezzato (e c’entra il fratello William)

editato in: da

Regina Elisabetta sola al Trooping the Colour: una festa a metà

Il Principe Harry ha il cuore spezzato: il motivo? Il legame con il fratello William, sempre più incrinato. Nonostante i tentativi di Kate Middleton di riparare la relazione tra i due, c’è ancora tanta, forse troppa strada da fare. Il 1 luglio, William e Harry si ritroveranno insieme a svelare la statua dedicata all’amata madre, Lady Diana. Secondo Ingrid Seward, i fratelli non avranno tempo per chiarirsi, e questo mette Harry in una posizione di svantaggio (e disagio).

L’esperta dei reali, Ingrid Seward, è sempre più convinta che Harry, nonostante la felicità per l’arrivo di Lilibet “Lily” Diana, abbia il cuore a pezzi. La frattura tra Harry e William è ormai sempre più evidente. Se da una parte il futuro Re d’Inghilterra ha paura ed è in ansia per le rivelazioni del Principe, dall’altra c’è anche il bene, che non va dimenticato. Si sono sempre sostenuti a vicenda, soprattutto dopo la scomparsa prematura di Diana.

Ed è proprio la madre a essere il loro spirito guida: li avrebbe mai voluti vedere così, uno contro l’altro? Alcuni insider credevano che Harry non sarebbe andato alla cerimonia di rivelazione della statua di Diana, magari adducendo come scusa la gravidanza di Meghan Markle, sua moglie. Invece, il Principe ha confermato la sua presenza. La statua sarà collocata al Sunken Garden: il posto preferito da Diana nel parco di Kensington Palace.

“Sono certa che Harry e William onoreranno al meglio la madre, ma la loro relazione non si potrà mai riparare da un giorno all’altro. Certo, c’è da vedere anche se vorranno farlo, provare a riavvicinarsi o meno“, ha affermato Ingrid Seward al Mirror. Il giorno scelto oltretutto per inaugurare la statua di Diana non è affatto casuale. Il 1 luglio, la Principessa del Popolo avrebbe compiuto 60 anni. E a noi non resta che chiederci come avrebbe reagito alle lotte dei suoi figli.

Una brutta pagina per la Monarchia Inglese, guidata da un’ineccepibile Regina Elisabetta: da poco, quest’ultima ha anche dovuto affrontare il primo compleanno del Principe Filippo, il 10 giugno, dopo la sua morte. Ha partecipato anche al Trooping the Colour, una cerimonia antica, che risale al XVII secolo. La sua forza dovrebbe ispirare Harry (che oltretutto è il suo nipote preferito, in quanto le ricorda per certi versi la sorella ribelle Margaret).

Sarà proprio la Regina Elisabetta a premere per un chiarimento tra i nipoti? O forse vedremo nuovamente Kate Middleton al fianco di Harry e William, per mettere una parola di pace tra i due? Harry ha il cuore spezzato, ma nessuna porta ancora è stata definitivamente chiusa: i fratelli possono ancora tendersi la mano e andare avanti, senza rancori.