editato in: da

Kate Middleton, i look pastello: abito rosa e cappotto celeste

Kate Middleton sfida Carlo e prova a riavvicinare William e Harry. Dopo il gesto durante i funerali di Filippo, in cui ha fatto parlare per la prima volta i due fratelli dopo le liti legate alla Megxit e all’intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, Kate avrebbe assunto il ruolo di paciere.

A svelarlo è Gary Goldsmith, zio della duchessa di Cambridge e fratello di sua madre Carole. L’uomo ha spiegato che, contro il parere di tutti, Kate starebbe tentando di riavvicinare Harry e William. “La dura verità secondo me è che se Harry non riesce a calmarsi e a fermare questo episodio di autoindulgenza, presto non ci sarà più un terreno comune o una relazione da ricostruire – ha raccontato al Daily Mail -. Ma se qualcuno può portare la pace fra i reali, Kate può farlo. Kate è un brillante arbitro e pacificatore. Sta cercando di mediare, facendo del suo meglio”.

La scelta di Kate Middleton, pronta a tutto per vedere i figli di Diana di nuovo vicini, va contro le ultime scelte fatte da tanti membri della Royal Family, intenzionati a dichiarare guerra a Harry. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, in particolare, Carlo si è detto molto deluso dal figlio e non ha lasciato spazio a nessun chiarimento. Secondo i tabloid il figlio della Regina sarebbe rimasto molto deluso da Harry e dalle frasi nei suoi confronti, ma soprattutto sarebbe deciso a non perdonarlo.

“Lo taglierà fuori se attaccherà di nuovo la regina – ha spiegato un insider -. Serrerà i ranghi con sua Maestà qualora le venissero fatte ulteriori critiche personali. Ciò che Harry ha detto in entrambe le interviste con Oprah è stato visto come molto insensibile all’interno della famiglia”.

D’altronde Harry non solo ha descritto William e Carlo come due persone “imprigionate” nella Royal Family, ma ha anche criticato il comportamento del padre. “Mio padre mi diceva: “Era così per me, sarà così anche per te“ – ha spiegato nel documentario realizzato con Oprah -. Da adolescente ho fatto uso di alcol e droghe per non pensare alla sua morte, mi serviva per nascondere il dolore”.

Parole che avrebbero inasprito i rapporti con la Royal Family, ma che Kate Middleton vorrebbe superare e perdonare. Tutto pur di vedere Harry e William di nuovo vicini e sorridenti.