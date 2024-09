Fonte: Getty Images Re Carlo con Harry e Meghan

Il messaggio d’auguri di Re Carlo, a cui ha fatto seguito quello di William e Kate, al Principe Harry in occasione del suo quarantesimo compleanno suggerisce un disgelo nel rapporto, che da anni va avanti tra conflitti e contrasti. Una dimostrazione di affetto che per molti è vista come un ramoscello d’ulivo da parte del monarca in merito alla faida scatenata dall’intervista rilasciata nel 2021 dal figlio più piccolo alla regina del talk show statunitense Oprah Winfrey. Un’intervista nella quale Harry, insieme alla moglie Meghan Markle, ha puntato il dito contro il padre e tutta la royal family.

Re Carlo dopo il messaggio d’auguri al Principe Harry

Stando a quanto riporta il Mirror, che cita una fonte da palazzo, il messaggio di Re Carlo non rappresenta nient’altro che una mossa per riavvicinarsi al figlio Harry. “Si è detto molto sulla natura frastagliata del rapporto del Duca di Sussex con la sua famiglia e su gran parte delle sue azioni. È aperto alla riconciliazione, così come il Re. La salute di Re Carlo, il suo prossimo tour autunnale in Australia e il prossimo capitolo del suo regno sono i suoi obiettivi principali, ma c’è sempre spazio per migliorare i rapporti con suo figlio”.

“Se altri membri della famiglia seguiranno l’esempio è un’altra questione”, ha aggiunto. Un chiaro riferimento al Principe William, che è il più restio a riprendere i contatti con il fratello. Si sente tradito, non ha più fiducia in lui e per questo preferisce stare lontano. Per questo diversi royal watcher hanno ribadito che la strada da percorrere potrebbe rivelarsi piuttosto lunga prima di vedere di nuovo Harry e Meghan vicini ai Windsor.

“Dubito che ci sarà una riconciliazione nel prossimo futuro – ha scritto su X il royal watcher Richard Fitzwilliams – I Sussex hanno monetizzato senza pietà i loro legami con la royal family. Il problema è la fiducia!”. E poi: “La riunione del Principe Harry e del Principe William potrebbe richiedere anni. La riconciliazione è ovviamente auspicabile, ma se dovesse avvenire, sarà privata. La famiglia reale sa che i Sussex usano i media senza pietà“.

Re Carlo e la pace con Harry e Meghan

Di tutt’altro avviso un altro esperto reale, Tom Bower, che ritiene che questi post di auguri non sono stati nient’altro che una questione d’immagine, un modo per non apparire maleducati e dunque non una vera e propria prova di riconciliazione. Ergo, probabilmente non ci sarà mai una vera pace tra Harry e i Windsor.

“Gli auguri di compleanno a sorpresa di William e Kate Middleton a Harry non segnalano un passo verso la riconciliazione. Piuttosto, dimostrano che i Galles non vogliono essere criticati come maleducati. – ha assicurato al Mail – Essere diplomatici non costa loro nulla ed evita le critiche. Il Re ha comprensibilmente fatto gli auguri al figlio, ma non ci sono prove che il loro rapporto si sia scongelato”.

Bower ha anche sottolineato che quando Harry ha partecipato di recente al funerale dello zio non ha visto suo padre e per questo “nulla è cambiato”. Si è rifiutato di “scusarsi per le cose orribili che ha detto e scritto sulla sua famiglia e la sua famiglia non riesce a capire perché Harry si aspetti che chiedano scusa”. Insomma, se pace (o non) sarà, lo scopriremo solo vivendo.