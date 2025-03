Re Carlo, il cugino contro Meghan Markle: “Completamente sbagliata”

Fonte: IPA Meghan Markle

Ogni volta che Meghan Markle si espone, sembra che lo sport preferito sia… darle contro. A prescindere, anche quando effettivamente non infrange il protocollo. Ma i tabloid sono stati durissimi con lei dopo With love, Meghan, la docuserie su Netflix, che è stata giudicata un vero e proprio flop. Con critiche, a dire il vero, piuttosto aspre. E ora anche il cugino di Re Carlo si espone contro di lei e la scelta di usare il titolo Sussex come cognome (anche se è permesso).

Meghan Markle criticata dal cugino di Re Carlo

Il nuovo show di Meghan Markle su Netflix – With love, Meghan – non ha ottenuto i risultati sperati, ma è stato rinnovato per una seconda stagione. Nello show, vediamo Meghan spiegare che ora il suo cognome è Sussex, ovvero il titolo: Meghan Markle e il Principe Harry sono il Duca e la Duchessa di Sussex. Qualche tempo fa, hanno tuttavia preso una scelta, ovvero quella di usare Sussex come cognome, per “uniformare” la famiglia (il cognome ufficiale della Famiglia Reale rimane in ogni caso Mountbatten-Windsor).

Il cugino di Re Carlo, tuttavia, ovvero Lord Ivar Mountbatten, ci ha tenuto ugualmente a fare una precisazione. “È interessante perché è completamente sbagliata. Il suo cognome non è Sussex, il suo cognome è Mountbatten-Windsor. I suoi figli si chiamano Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor; non si chiamano Archie e Lilibet Sussex perché Sussex è un titolo. Quindi, sono il Duca e la Duchessa di Sussex, ma in realtà lui è Harry Mountbatten-Windsor e lei sarebbe Meghan Mountbatten-Windsor. Mio fratello è il Marchese di Milford Haven, ma il suo cognome è Mountbatten, quindi si chiama George Mountbatten, Marchese di Milford Haven”.

Meghan Markle sommersa dalle critiche

Di fatto, sui certificati di nascita del Principe Archie e della Principessa Lilibet è presente il cognome della famiglia, ovvero Mountbatten-Windsor. Ma è del tutto possibile usare il ducato o titolo come una sorta di “cognome abbreviato”: Harry, per esempio, era conosciuto come Harry Wales a scuola e nell’esercito, come omaggio al padre Re Carlo, quando all’epoca era il Principe del Galles. Anche William stesso ha sempre usato il cognome Wales (e così i suoi figli, George, Charlotte e Louis). Vale lo stesso per le cugine Beatrice ed Eugenia, che hanno usato il cognome York.

Meghan Markle, dunque, non ha affatto infranto il protocollo. “Ci sono molti altri esempi di questo tipo. I Sussex non stanno facendo nulla di insolito, poiché è una pratica comune all’interno della famiglia reale e della nobiltà britannica”. L’usanza è del tutto consolidata all’interno della Famiglia Reale, ma purtroppo la Markle continua a essere sommersa dalle critiche. Sia i fan quanto i critici, in ogni caso, hanno trovato With love, Meghan molto sottotono, eppure, secondo le indiscrezioni, Netflix sarebbe molto soddisfatto del “chiacchiericcio” di contorno. Perché, nel bene o nel male, basta che se ne parli: è sempre (e per sempre) quello il punto. E con i Sussex vale praticamente doppio. Riusciranno a migliorare la loro reputazione? Solo il tempo potrà dircelo.