Re Carlo, il messaggio terribile che gli ha inviato Harry

Fonte: Getty Images Harry

Re Carlo va avanti per la sua strada senza rispondere alle continue provocazioni di Harry e Meghan Markle, semplicemente li ignora, almeno in pubblico. Ma l’intenzione di suo figlio di cambiare il cognome è stata interpretata come “un messaggio terribile” nei confronti del Sovrano.

Re Carlo, l’ennesimo affronto di Harry

Harry e Meghan sembrano agire costantemente contro la Famiglia Reale, anche quando non parlano esplicitamente di Carlo, William o Kate. La provocazione è all’ordine del giorno. Basti pensare al video privato col pancione che la Markle ha pubblicato qualche giorno fa in occasione del compleanno di Lilibet o al fatto che proprio in coincidenza del Trooping the Colour, lei riceverà un riconoscimento per le sue attività benefiche a Los Angeles.

Oltre all’intervista bomba alla BBC, è emersa la notizia che Harry stava pensando di cambiare il suo cognome da Windsor Mountbatten a Spencer, assumendo di fatto quello di sua madre Diana, per aggirare un problema coi passaporti dei bambini. Questione presto risolta con un nulla di fatto, anche perché i documenti alla fine sono arrivati.

Re Carlo, il messaggio terribile di Harry

Ma anche solo aver pensato di cambiare cognome, cancellando così ogni legame non solo affettivo ma anche legale col padre, è stato considerato come un messaggio terribile che Harry ha inviato al padre.

L’ex corrispondente reale Charles Rae ha dichiarato: “Penso che questo sia un altro Harry che non sa cosa vuole fare. Meno di un mese fa implorava una riconciliazione con suo padre e suo fratello [riferendosi all’intervista alla BBC ndr], e poi sentiamo, e credo che la notizia sia ben documentata, che vuole cambiare il nome da Mountbatten-Windsor a Spencer. Beh, Harry sta mandando un messaggio terribile alla Famiglia Reale, lui non vuole davvero una riconciliazione”.

Il consiglio a Re Carlo

E ha proseguito: “Al contrario vuole separarsi definitivamente dalla Famiglia Reale. E penso che il Re dovrebbe esaudire il suo desiderio”. Il suggerimento dell’esperto è chiaro: Carlo dovrebbe troncare definitivamente e senza remore con Harry.

L’idea del Duca del Sussex è talmente strampalata che persino suo zio materno, il Duca Spencer, gli ha sconsigliato di intraprendere una tale strada, tra l’altro quasi impraticabile dal punto di vista legale. Harry ha giustificato la sua idea sostenendo che vuole onorare la memoria di sua madre, ma alcuni commentatori più cinici sostengono che “sarebbe un’ottima strategia di marketing negli Stati Uniti avere il nome Spencer e che Lilibet diventerebbe quindi Lilibet Diana Spencer.”