Re Carlo e Harry, la pace è lontana: “Il problema è la fiducia”

Fonte: IPA Re Carlo ed Harry

Sembrano lontani i tempi in cui la pace regnava incontrastata tra i membri della Royal Family inglese. Da diversi mesi, infatti, a turbare la serenità dei Windsor non sono solo i problemi di salute di Kate Middleton e Re Carlo, ma anche la faida tra quest’ultimo e suo figlio Harry. Secondo i ben informati, infatti, la tregua tra il sovrano e il suo secondogenito sarebbe molto lontana e difficile da raggiungere.

Harry e Carlo, la pace sembra lontana

I rapporti tra Re Carlo e suo figlio Harry sono tutt’altro che distesi. Lo aveva dichiarato qualche mese fa alla BBC lo stesso Principe, spiegando di non avere notizie neppure sulle condizioni di salute del padre. Negli ambienti di palazzo in molti ritengono che dovrebbe essere il sovrano — capo della Chiesa d’Inghilterra e da sempre sostenitore dell’unità — a fare il primo passo, ma al momento sembra prevalere l’esitazione.

“A volte c’è stato il desiderio di riallacciare i rapporti, ma il problema di fondo è la fiducia,” fa sapere la biografa reale Sally Bedell Smith a People. “Il re e William non si fidano di Harry e Meghan per nessun tipo di conversazione riservata” ha aggiunto l’esperta. Insomma, né Carlo né il suo primogenito sarebbero disposti a tendere il fantomatico ramoscello d’ulivo, e la regina Camilla, invece, avrebbe deciso di tenersi fuori dalla questione.

A peggiorare la situazione sarebbero stati proprio i commenti di Harry alla BBC che, lungi dall’essere considerati un tentativo di avvicinamento, sarebbero stati invece percepiti dai membri della Royal Family come un duro colpo: “Non voleva essere un attacco, ma così è stato visto. Rende ancora più difficile per Carlo tendere la mano” fanno sapere ancora insider dal Palazzo.

Harry vuole cambiare il suo cognome in Spencer?

A rendere ancor più controversa la questione ci sono alcuni pettegolezzi secondo cui Harry avrebbe pensato di rinunciare al cognome paterno per assumere quello di sua madre, Spencer: “Il Duca di Sussex si è attivamente interessato a trovare un modo per assumere il cognome di sua madre, abbandonando il cognome Mountbatten-Windsor, portato dai suoi figli, Archie e Lilibet” si legge sul Daily Mail.

Harry si sarebbe confrontato sulla questione con suo zio Charles, il quale avrebbe però cercato di dissuaderlo dal compiere un gesto del genere, viste anche le grandi difficoltà a cui andrebbe incontro. Senza contare i risvolti sul già delicato rapporto con suo padre Carlo. A compromettere irrimediabilmente la relazione tra i due, occorre ricordarlo, è stata una disputa sulla questione della sicurezza: Harry sostiene che perdere la protezione ufficiale garantita ai Reali metta in pericolo la sua famiglia, e crede che Carlo possa annullare la decisione, ma da Buckingham Palace affermano che i tribunali l’hanno “esaminata ripetutamente e meticolosamente” senza poter fare nulla.

Gli esperti, a tal proposito, non sembrano avere dubbi: “Questa è una frattura familiare, non costituzionale, succede in tutte le famiglie. Entrambe le parti devono arrivare al punto in cui capiscono che non possono andare avanti così” ha fatto sapere Valentine Low, autore del libro Power and the Palace. Per il momento, padre e figlio restano concentrati sui loro percorsi, tra una sponda e l’altra dell’Atlantico: una distanza che, a prescindere dall’Oceano, appare sempre più incolmabile.