Meghan, Harry teme per la loro sicurezza: tornerà in Inghilterra a una condizione

Harry è molto preoccupato per l’incolumità di Meghan Markle e della famiglia. Il Principe è fermamente convinto che non sarebbero al sicuro in Inghilterra ed è deciso, se necessario, perfino a intraprendere un’azione legale contro il governo britannico se non verranno soddisfatte le sue condizioni.

Harry e Meghan non sono al sicuro in Inghilterra

La notizia apre un nuovo scenario sulla lontananza di Meghan e Harry dal Regno Unito. Finora la coppia non era sembrata intenzionata a tornare nella patria del Principe, ipotesi supportata dal comportamento dei Duchi di Sussex sempre molto duri nei confronti della Royal Family.

Adesso, però, si aggiunge un elemento inedito che giustificherebbe (almeno in parte) l’assenza di Harry e della sua famiglia dall’Inghilterra. Come riporta Pagesix, il Principe afferma che il governo britannico non tiene conto della sicurezza di Meghan e dei piccoli Archie e Lilibet e non esclude che questo possa avere delle conseguenze.

Il Duca di Sussex paga già di tasca propria una squadra di sicurezza privata, ma gli avvocati affermano che sarebbe necessaria una maggiore protezione in vista di un ritorno in patria, date le “ben documentate minacce neonaziste ed estremiste” che hanno ricevuto.

La richiesta del Principe Harry per proteggere Meghan

Alcune fonti, come riporta ancora Pagesix, affermano che gli avvocati che rappresentano il Principe Harry e Meghan Marlke avrebbero già presentato una richiesta al governo britannico. “Il Duca si è offerto per la prima volta di pagare personalmente la protezione della polizia britannica per se stesso e la sua famiglia nel gennaio del 2020 a Sandringham. Tale offerta è stata respinta. Rimane disposto a coprire il costo della sicurezza, per non imporre al contribuente britannico”, si legge in una dichiarazione.

Che non sia un problema di denaro, appare chiaro. Ciò che preme a Harry è mettere al sicuro la famiglia dal pericolo di un possibile attacco personale, cosa del tutto naturale per chi vuole proteggere l’amata moglie e i figli. Il Principe, sempre stando alle dichiarazioni dei suoi rappresentanti legali, afferma che questa decisione consegue alla sua ultima visita nel Regno Unito nel luglio 2021, in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla compianta Lady D. Fu lì che si accorse di non avere abbastanza agenti al seguito, temendo per la propria incolumità.

Harry non ha intenzione di arrendersi

Dopo aver visto la propria richiesta respinta, lo scorso settembre gli avvocati dei Duchi di Sussex hanno comunicato alla Queen’s Bench Division dell’Alta Corte che chiederanno un riesame giudiziario, portando la questione in tribunale se necessario. Harry non ha alcuna intenzione di arrendersi a un “no” e la priorità assoluta resta la sicurezza di Meghan e dei figli Archie e Lilibet.

Quel che vien da chiedersi, alla luce di tutto ciò, è cosa si celi dietro questa richiesta. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno intenzione di tornare nel Regno Unito? Cosa è cambiato rispetto alla loro drastica decisione – confermata più volte – di voler prendere le distanze dalla Famiglia Reale?

Di recente li abbiamo visti nella cartolina di Natale, che urlava proprio la lontananza dal “passato” di Harry. Una posa informale, lui a piedi scalzi e tutto ciò che di meno “regale” e impostato possa esserci, totalmente altro rispetto all’etichetta che la Regina, come Kate e William e qualsiasi altro membro della Royal Family sono tenuti a seguire. Senza contare, poi, che dopo il piccolo (ma significativo) segnale di pace da parte del Principe Carlo, i rapporti con il fratello William sembrano sempre più gelidi.

Che il Principe Harry ci abbia ripensato e metta in conto la possibilità di tornare sui suoi passi?