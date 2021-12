Harry e Meghan, i dettagli nascosti nella cartolina di Natale: voltano pagina

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Meghan Markle e Harry hanno condiviso la loro speciale cartolina di Natale, che poi ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta. Per la prima volta, infatti, hanno mostrato al mondo la secondogenita Lilibet, nata lo scorso giugno, oltre al piccolo Archie che è la splendida fotocopia del papà. Un semplice scatto che rappresenta molto a detta degli esperti, rivelando dei dettagli nascosti che avrebbero a che fare con il futuro della coppia.

Harry e Meghan, un cambiamento radicale

Dopo ben sei mesi dalla sua nascita, finalmente il mondo ha potuto conoscere il volto della piccola Lilibet, secondogenita di Meghan Markle e Harry. Una fotografia che ha segnato un punto di svolta nella “politica” dei Sussex, che non hanno mostrato la piccola neanche alla bisnonna Elisabetta, ormai arresasi all’impossibilità di incontrarla a Natale. La coppia non ha mai espresso la volontà di recarsi nel Regno Unito per le festività natalizie e, in ogni caso, la Regina – con sommo rammarico – ha dovuto annullare i festeggiamenti a causa del Covid.

Secondo l’autrice Daniela Elser, però, dietro la cartolina di Natale ci sarebbe molto di più. Perché di fatto sia Harry che Meghan hanno mostrato il ritratto di una famiglia felice e spensierata, ma al contempo hanno “violato” quella privacy che hanno sempre agitato come un vessillo (la stessa per cui si sono battuti in tribunale contro i tabloid britannici).

L’autrice ha definito la foto un “errore di giudizio molto grave”, nonostante sia oggettivamente una “bella immagine”. “Finora Harry e Meghan hanno assiduamente, e comprensibilmente, protetto i loro piccoli e hanno fatto tutto il possibile per ridurre al minimo la loro esposizione – ha detto la Elser -.(…) Consapevolmente o meno, sono riusciti a demolire quel muro di privacy accuratamente realizzato e mantenuto, che avevano costruito attorno ai loro figli”.

Una famiglia pronta a lasciarsi alle spalle il passato

Ma ci sarebbe molto di più dietro questa fotografia apparentemente normale. Anzi, a detta di alcuni sarebbe proprio questa aura di normalità a decretare, in modo sempre più netto, la volontà da parte di Meghan e Harry di prendere le distanze dai tumultuosi trascorsi degli ultimi anni. Forse il presagio di un “ammorbidimento” anche nei confronti della Famiglia Reale (ma è tutto da vedere).

Del resto basta osservare con attenzione i particolari del bel ritratto di famiglia in salsa californiana per comprendere il senso di queste ipotesi. Scattata dal loro amico e fotografo di fiducia Alexi Lubomirski, la foto mostra Harry in jeans strappati e a piedi nudi con il piccolo Archie tra le gambe, mentre la moglie Meghan solleva in aria la dolce Lilibet come farebbe qualsiasi mamma nella propria intimità familiare.

Insomma, un ritratto di famiglia ben lontano dalle pose più “impostate” che siamo abituati a vedere. L’esperto reale Phil Damphier ha affermato che Harry e Meghan “Sembrano molto rilassati e felici”. Poi ha aggiunto: “Rilevo un leggero ammorbidimento nel loro atteggiamento generale. Spero che sia un punto di svolta e un’indicazione di una nuova era più morbida”. Che siano definitivamente pronti a lasciarsi alle spalle la Famiglia Reale?