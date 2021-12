Meghan Markle, prima foto di Lilibet. E Archie è uguale a Harry

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Meghan Markle e Harry condividono la prima foto della secondogenita, Lilibet, nata lo scorso giugno. E l’occasione è la pubblicazione della loro cartolina di Natale, resa ancora più speciale perché si vede perfino il volto di Archie.

Harry e Meghan mostrano Lilibet per la prima volta

A sei mesi dalla sua nascita, finalmente Harry e Meghan Markle hanno deciso di mostrare per la prima volta in pubblico la piccola Lillibet che nemmeno la bisnonna, la Regina Elisabetta, è riuscita a incontrare di persona, essendo nata a Los Angeles lo scorso 4 giugno. La speranza che la Sovrana potesse conoscere la bisnipote è definitivamente crollata quando si è vista costretta ad annullare i festeggiamenti di Natale a causa del Covid.

Harry e Meghan nella foto di Alexi Lubomirski

Comunque sia, finalmente tutti possiamo ammirare il volto della piccola Lilibet, grazie alla foto di famiglia che Harry e Meghan hanno scelto come cartolina di Natale. L’immagine è stata realizzata dal fotografo, Alexi Lubomirski, che ha scattato anche le foto del fidanzamento e del matrimonio dei Sussex e che ha condiviso sul suo profilo Instagram anche il ritratto di famiglia, finalmente a quattro.

Nella foto Harry e Meghan siedono su delle scale di legno, forse nella loro villa super lusso a Montecito. Il ritratto è molto informale, Harry è addirittura scalzo e indossa un paio di jeans strappati. Il Principe tiene tra le braccia Archie che gli somiglia moltissimo, ha i suoi stessi capelli rossi. Mentre Meghan, immortalata con un golf blu e dei jeans, tiene in braccio Lilibet che sorride alla mamma. Tutti guardano la nuova arrivata, vestita con un pagliaccetto bianco.

Harry e Meghan, il biglietto di auguri

Attraverso questa immagine, Harry e Meghan hanno voluto comunicare di aver fatto una donazione a diversi enti di beneficenza, tra cui un’organizzazione che sostiene le famiglie afgane. Nel messaggio dei Sussex si legge: “Quest’anno abbiamo dato il benvenuto a nostra figlia, Lilibet. Archie ci ha reso dei “mamma e papà” e Lili ci ha fatto diventare una famiglia”.

“In attesa del 2022, abbiamo fatto donazioni per vostro conto a diverse organizzazioni che proteggono le famiglie, da quelle dell’Afghanistan alle famiglie americane che necessitano di un congedo parentale retribuito”, in linea con la battaglia politica di Meghan.

Come William e Kate Middleton, anche Meghan e Harry hanno optato per un’immagine non direttamente legata al Natale. Il Daily Mail ha poi notato come i Sussex abbiano utilizzato l’espressione americana “Happy Holidays” piuttosto che il “Merry Christmas” britannico per il loro biglietto di Natale.

Harry e Meghan si apprestano a vivere le Feste per il terzo anno in America, saltando il tradizionale appuntamento con la Famiglia Reale che però a causa della pandemia sia nel 2020 che nel 2021 ha rinunciato al pranzo della Regina a Sandringham.