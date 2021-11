Harry e Meghan, il piano diabolico per rompere definitivamente con i Reali

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

La prima (e finora unica) intervista resa a Oprah Winfrey potrebbe non essere sufficiente per placare la sete di verità di Harry e Meghan, che starebbero pensando a una nuova uscita con la quale andrebbero a sconvolgere ancora la famiglia Reale e creare un punto di rottura definitivo con la Corona. E, a volerci scommettere, il tutto potrebbe servire per lanciare il libro di memorie che il Sussex ha fatto stilare per mettere nero su bianco i dettagli sulla morte di sua madre Diana Spencer e altre rivelazioni che potrebbero essere scomode per la Royal Family.

Harry e Meghan, il piano per scuotere i royals

Secondo gli insider, i Sussex starebbero preparando una nuova intervista in stile Oprah – o addirittura proprio con lei – per far emergere nuovi particolari sui Royal, con il chiaro intento di lanciare il libro di memorie che Harry si appresta a pubblicare a due anni dalla sua decisione di lasciare l’Inghilterra per costruirsi una nuova vita in California con sua moglie Meghan Markle e con i figli Archie e Lilibet Diana.

Intanto, lei si è già portata avanti coi lavori tornando in tv a The Ellen Show di Ellen DeGeneres, nella quale è apparsa raggiante e rilassata, oltre che totalmente indifferente a ogni tipo di voce che potesse riguardare la Corona. La Markle ha portato avanti se stessa, senza apparire mai turbata da qualcosa: si è trattato della sua prima volta in tv dopo molto tempo e dopo la nascita della sua secondogenita.

A supporre che la nuova intervista bomba possa essere affidata a Oprah è stato l’esperto reale e biografo Duncan Larcombe: “Posso assolutamente prevedere queste interviste di alto profilo in stile hollywoodiano, con conduttori TV di serie A. Soprattutto se vengono offerti molti soldi per questo. Harry avrà bisogno di una promozione per il suo libro di memorie, che uscirà anche il prossimo autunno. Un’altra intervista a Oprah, se è come l’ultima, spingerebbe sicuramente i reali a un punto di rottura”.

Sfuma l’ipotesi del ritorno in patria per Natale

Contrariamente a quanto era stato fatto circolare dagli rumor, Harry e Meghan non torneranno nel Regno Unito per unirsi alla Regina Elisabetta per il suo primo Natale senza il Principe Filippo, nonostante le recenti preoccupazioni per la sua salute. La coppia sarebbe stata invitata a partecipare ai festeggiamenti a Sandrigham ai quali prenderà parte tutta la royal family.

È così svanita la possibilità di far conoscere Lilibet Diana alla Regina, che ancora non ha avuto il piacere di incontrarla dopo la sua nascita, avvenuta a giugno negli Stati Uniti. Meghan Markle e i bambini non hanno ancora fatto ritorno in Inghilterra dopo la partenza avvenuta a gennaio 2020, coincisa con la decisione di lasciare la famiglia reale.

L’organizzazione di Buckingham Palace sarebbe già al corrente della decisione di Harry e Meghan, che sarebbero stati comunque graditi a Sandrigham dopo i problemi di salute affrontati dalla Regina e per starle vicini nel suo primo Natale senza il Principe Filippo.