Regina Elisabetta e Filippo, 74 anni d’amore: una favola che va oltre la morte

Regina Elisabetta, chi sono i suoi 10 pronipoti

Era il 1947 – non proprio ieri – quando la Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno coronato il loro sogno d’amore. Sono trascorsi settantaquattro anni da quel 20 novembre. Ci sono stati momenti difficili, affrontati insieme, e attimi meravigliosi, che li hanno visti sempre l’uno al fianco dell’altra. La loro è la più classica delle favole, che va ben oltre la morte e la scomparsa di Filippo, avvenuta il 9 aprile 2021.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo, un anniversario triste

Sua Maestà la Regina Elisabetta si è innamorata a soli tredici anni di Filippo. Per ottantadue anni della sua esistenza, è rimasta fedele a quell’amore, leale al loro legame. Pochi giorni prima dell’anniversario – e non può essere un caso – la Regina ha inviato un messaggio importante, in cui ha fatto riferimento al passare del tempo, che è implacabile per tutti.

“Sono passati più di cinquant’anni da quando io e il Principe Filippo abbiamo partecipato alla prima riunione del Sinodo, ed è difficile crederlo. Nessuno di noi può rallentare il trascorrere del tempo. Mentre spesso ci concentriamo su tutto quello che è cambiato negli anni, molto rimane invariato“. Chissà che non si riferisca proprio al suo eterno sentimento, che non si è mai sopito.

Non è stato facile vedere la Regina Elisabetta seduta da sola al funerale del Principe Filippo. Siamo stati abituati a vederli sempre insieme. A ridere di loro, di quegli sguardi di intesa che ci hanno profondamente toccato e commosso. Una favola, la loro, che decisamente si spinge oltre la morte: perché la scomparsa non ha comunque intaccato i ricordi di una vita insieme.

Il tributo a Filippo in una farfalla leggiadra

Sebbene la Regina Elisabetta stia facendo i conti con qualche problema di salute, non si è tirata indietro per l’intervento alla COP26. Un momento in cui ha reso omaggio al Principe Filippo, sfruttando un simbolo importante: una spilla a farfalla, connessa alla foto in cui Filippo è circondato dalle farfalle. Leggiadra, speciale e unica, come la loro storia, che rimarrà eterna.

Come sta la Regina Elisabetta

Dopo la scomparsa del Principe Filippo nel mese di aprile, abbiamo visto Sua Maestà in modo diverso. Dapprima, in uno slancio di incredibile forza, ha ripreso i suoi impegni, il suo dovere verso la Corona, quella stessa che non ha mai posato, neppure di fronte agli attimi più tenebrosi. Un coraggio d’altri tempi, il suo, quello di una vera Monarca. Negli ultimi tempi, tuttavia, le preoccupazioni intorno al suo stato di salute sono al centro dei tabloid di tutto il mondo.

Volontà di ferro e senso del dovere non bastano: i medici hanno consigliato a Elisabetta di riposarsi, di prendersi del tempo per sé. Nonostante sia apparsa dimagrita, è comunque in buone condizioni di salute e lo stesso Principe Carlo ha risposto ai microfoni che “La Regina sta bene“. Per il momento, però, la Corona rischia di crollare: ha saltato già la cerimonia della Remembrance Sunday e Kate Middleton sembra prepararsi a prendere il suo posto.