Regina Elisabetta, la foto che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere

Kate Middleton brilla con l’abito-cappotto blu elettrico

La Regina Elisabetta vanta una fibra d’acciaio. Nonostante i medici l’abbiano messa in assoluto riposo, partecipa a COP26 con un video-discorso che si è rivelato più personale del previsto. Mentre il dettaglio della foto alle sue spalle dove sono ritratte delle farfalle, riprese dalla sua spilla, non è passata inosservata. Soprattutto per il significato profondo che contiene.

Mentre Kate Middleton ha brillato al ricevimento con il suo abito-cappotto di Eponine, la Regina si è ripresa la scena col suo discorso in video così “profondamente personale” che “avrebbe messo in imbarazzo il Principe Filippo”, come ha sottolineato il biografo del Duco di Edimburgo.

La Regina a COP26, il discorso che avrebbe imbarazzato Filippo

Infatti, Sua Maestà, 95 anni, ha elogiato suo marito, scomparso lo scorso aprile a 99 anni. Elisabetta, parlando ai leader mondiali riunitisi alla 26a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow ha affermato: “L’impatto dell’ambiente sul progresso umano stava molto a cuore a mio marito”.

Il biografo di Filippo, Robert Jobson, ha definito il discorso della Regina “meraviglio”, ma ha anche aggiunto – parlando con Femail – che il Duca di Edimburgo sarebbe arrossito sentendo le parole di elogio di sua moglie.

Continua l’esperto reale: “Ho pensato che fosse un discorso meraviglioso e profondamente personale. Un tributo a un uomo di ampie vedute, qual era il principe Filippo. Ne sarebbe stato imbarazzato. Ma mostra quanto la Regina fosse giustamente orgogliosa di lui”.

‘Era un grande difensore della natura e dell’ambiente. Un uomo lungimirante che ha fatto così tanto per aiutare a preservare le specie in via di estinzione su questo pianeta attraverso la sua creazione del World Wildlife Fund for Nature, di cui è stato una forza trainante”.

La Regina, la foto di Filippo con le farfalle

Ci sono diversi dettagli che rivelano come l’intervento di Elisabetta alla COP26 sia stato anche lo strumento per rendere omaggio a Filippo. Oltre alle parole esplicite di elogio verso il marito, il ritratto del Principe con le farfalle che ha scelto di mettere alle sue spalle durante le riprese video è un altro segno e rivela quanto davvero le manchi l’uomo con cui ha condiviso la sua vita per oltre 70 anni.

La foto del Duca di Edimburgo fu scattata in Messico nel 1988, durante un viaggio che fece proprio per promuovere un progetto del World Wildlife Fund for Nature. È la stessa immagine che il Palazzo condivise sui social poco dopo la morte del Principe.

Come sempre, ogni minimo particolare nelle apparizioni pubbliche della Sovrana è studiato a tavolino. La scelta di quella foto dove Filippo è circondato dalle farfalle, motivo che ritorna nella spilla indossata da Elisabetta, nasconde un significato preciso. Le farfalle sono simbolo dell’anima e sono spesso associate al dolore per una perdita. Evidentemente Elisabetta ha voluto esternare in modo sempre velato, come è il suo stile, il proprio stato d’animo e la prostrazione causata dalla dipartita di suo marito.

A questo sentimento si aggiungono anche i problemi di salute che l’hanno colpita in queste ultime settimane, lasciando costernati i sudditi nel sapere che la Regina è stata ricoverata una notte in ospedale e che per la prima volta in tanti decenni è stata costretta a mettersi a riposo. Ma la sua volontà di ferro, le ha permesso di lanciare un video-messaggio che fa riflettere il mondo intero sulla necessità di salvaguardare l’ambiente che è diventata l’occasione di rendere omaggio all’uomo più importante della sua vita.

E il suo look ci rivela tutto questo, dalla spilla a forma di farfalla all’abito verde brillante, un chiaro riferimento alla natura.