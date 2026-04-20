Re Carlo e l’errore della Regina Elisabetta. “Pagò 16 milioni per coprire Andrea e lo scandalo”

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IPA Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta avrebbe commesso durante il suo regno un errore terribile che ora starebbe creando non pochi problemi a Re Carlo. Avrebbe infatti pagato la bellezza di 16 milioni di dollari per proteggere l’ormai ex principe Andrea, coprendo lo scandalo causato dai suoi rapporti con Epstein e dagli incontri con ragazze minorenni.

A rivelarlo è il biografo reale Robert Hardman, che nel suo libro Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story ha raccontato come la Regina Elisabetta si sia preoccupa in passato di proteggere Andrea, mettendo però a rischio la monarchia. Una decisione non approvata da Carlo che, non a caso, ora avrebbe deciso di comportarsi diversamente nei confronti del fratello, negandogli la protezione della corona inglese.

I 16 milioni della Regina Elisabetta per proteggere Andrea

Secondo quanto riportato da People, la Regina Elisabetta avrebbe ceduto all’ex principe Andrea 16 milioni di dollari da versare come risarcimento Virginia Giuffre, sua principale accusatrice. Come ben sappiamo Virginia, fra i testimoni nello scandalo Epstein, aveva accusato Andrea di aggressione sessuale quando era ancora minorenne.

Lui aveva sempre negato (e continua a negare ancora) ogni responsabilità, nonostante le numerose prove. All’epoca la vicenda si era conclusa con un accordo extragiudiziale, ma nel febbraio 2026, Andrea è stato arrestato – come ben sappiamo – per aver fornito dei documenti privati e segreti a Epstein. Hardman non esita a definire sulle pagine di People la scelta di Elisabetta di proteggere il figlio un errore destinato a pesare nella storia della monarchia: “Passerà alla storia come un errore… e uno che è sopravvissuto a lei”, ha rivelato il biografo.

La scelta di Carlo dopo la decisione della Regina Elisabetta

Nonostante questa valutazione piuttosto critica, Hardman tiene a specificare: “La sua grandezza rimane intatta. Tendiamo a guardare le cose attraverso il prisma del presente, in particolare Andrea e Harry. Ma se ci si fa un passo indietro e si considera un regno di 70 anni e una vita di 96, questi sono capitoli importanti, non gli elementi che la definiscono”.

Lo scandalo lasciò comunque un segno profondo sulla regina. Una fonte di palazzo ha svelato a People che Elisabetta, pur essendo madre, non esitò a mettere il suo ruolo ufficiale davanti agli affetti: “La regina lo ha di fatto licenziato e costretto a fare un passo indietro dalla vita pubblica, cosa che evidentemente non voleva fare. Non credo dovremmo sottovalutare quanto sia costato a una madre fare una cosa del genere. Ha sempre dimostrato che, quando si trattava di scegliere tra le esigenze della famiglia e quelle del ruolo, il ruolo avrebbe avuto la meglio”.

Oggi Carlo ha deciso di intraprendere una strada totalmente diversa, mettendo il fratello di fronte alle sue responsabilità. Andrea non solo ha perso i titoli e la protezione che deriva dalla sua posizione, ma è anche stato allontanato dalla Royal Family. Una decisione che sarebbe arrivata anche per volere di Kate Middleton e William che avrebbero sempre criticato l’atteggiamento di Andrea e il comportamento poco severo di Elisabetta nei confronti di quello che è stato spess considerato come il suo figlio preferito.