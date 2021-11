Kate Middleton show a COP26: ma l’abito-cappotto da 2.824 euro non convince

Kate Middleton brilla con l’abito-cappotto blu elettrico

Kate Middleton sempre più al vertice della Monarchia britannica. Al ricevimento presso la Clydeside Distillery di Glasgow, all’interno del COP26, brilla con un lungo cappotto blu elettrico del brand britannico Eponine. La scelta non passa inosservata, ma non convince del tutto.

Kate Middleton, la lezione della Regina Elisabetta

Kate Middleton ha assorbito la lezione della Regina Elisabetta in fatto di look e ora che Sua Maestà è costretta al riposo assoluto, la mette in pratica più che mai. La Duchessa di Cambridge, insieme a suo marito William, ha partecipato a una cena con i membri chiave della Sustainable Markets Initiative e i vincitori e finalisti del primo Earthshot Prize Awards, mettendosi in mostra con un outfit dal blu sgargiante, uno dei suoi preferiti per altro, proprio come insegna la Sovrana, per distinguersi ed essere visibile da tutti (come il recente look total red).

La scelta poi di un marchio britannico, Eponine, racchiude un messaggio preciso che indica l’orgoglio della Gran Bretagna nell’essere parte attiva in un progetto così importante, qual è rappresentato dal COP26.

Kate Middleton, l’abito-cappotto di Eponine

In particolare, l’abito-cappotto indossato da Kate, appartiene alla collezione primavera/estate 2020, ma è la prima volta che la Duchessa lo indossa. Realizzato in doppio tessuto di crepe di lana, blu elettrico, è lungo fino alle caviglie, ha uno scollo a V, leggermente drappeggiato e due bottoni neri sui fianchi che segnano il girovita sottilissimo della Duchessa di Cambridge. Con molta probabilità, il modello è stato personalizzato per Lady Middleton. Il prezzo è su richiesta, ma stando al Daily Mail, capi simili si aggirano intorno alle 2.400 sterline (2.824 euro circa).

La stilista Rochelle White, parlando a Femail, ha dichiarato: “”Kate indossa un vestito che non ha mai indossato prima, è semplice e di colore sorprendente. L’abito è pensato per essere realizzato su misura per lei da Eponine”.

Lady Middleton ha abbinato l’abito-cappotto alle sue décolletée “Malory”, in camoscio blu, firmate Rupert Sanderson (425 sterline) che ha indossato già una dozzina di volte, a partire dal 2016, e una clutch coordinata.

Kate Middleton, orecchini da oltre 4mila euro

Per impreziosire il suo look, la moglie di William ha sfoggiato un paio di orecchini a goccia con topazio blu e diamanti, di KiKi Mcdonough da 3.500 sterline (4.116 euro circa), messi in evidenza dalla pettinatura raccolta, elaborata e scolpita.

Nonostante l’aspetto di Kate Middleton sia studiato nel minimo dettaglio, il look della Duchessa di Cambridge non convince del tutto. Il suo abito-cappotto ricorda vagamente i camici scuri che si usano per non rovinare gli abiti.

Kate Middleton, il look non convince

Il blu elettrico sta divinamente a Kate, ma la sua nuova mise non raggiunge i vertici dell’abito d’oro di Jenny Packham, indossato alla prima di No Time to Die, né quelli toccati con l’abito riciclato di Alexander McQueen, risalente al 2011.

D’altro canto, la maestria in fatto di stile di Lady Middleton è ormai impeccabile. E sebbene il forfait della Regina a COP26 sia incolmabile, la Duchessa di Cambridge è riuscita a distrarre l’attenzione e a dare nuovo lustro alla Monarchia.