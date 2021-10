Kate Middleton osa col rosso: maxi gonna e dolcevita aderente che svela la lingerie

Kate Middleton, il look rosso strepitoso

Kate Middleton cede al rosso e a Londra appare con un look total red superlativo che sembra ispirato a Letizia di Spagna. La Duchessa ha scelto di abbinare un dolcevita straordinariamente aderente di Ralph Lauren e una maxi gonna a pieghe color del fuoco che ha abbinato alla sua mini-bag di tendenza.

Kate Middleton, look da Regina

In questo autunno Kate Middleton sta evidentemente costruendo una nuova immagine di sé, volta a conquistare i sudditi e a rafforzare la Monarchia. Lasciate alle spalle le tensioni con Harry e Meghan Markle, la morte di Filippo che ha segnato uno spartiacque nella storia del regno di Elisabetta e si spera la fase più acuta della pandemia, Kate ora può prepararsi il terreno come futura Regina e lo fa trasformandosi in una vera royal star. L’ultima degna di tale ruolo è stata Lady Diana.

Così, Kate è apparsa magnifica in oro alla prima di No Time to Die, ambasciatrice della sostenibilità riciclando l’abito da favola di 10 anni fa, ha svecchiato il suo guardaroba introducendo più tailleur colorati che abitini bon ton.

Kate Middleton, look rosso

Continuando su questo stile, la Duchessa di Cambridge si è presentata con il completo rosso fuoco all’evento dedicato ai problemi legati alle dipendenze. La scelta di un look dal colore audace ricalca lo stile della Regina Elisabetta che sceglie tonalità evidenti per distinguersi e rendersi ben visibile da tutti.

Dunque, Kate ha scelto un completo speciale: dolcevita con maniche lunghe, così aderente da rendere quasi evidente la lingerie, di Ralph Lauren, e un’ampia gonna a piccole pieghe, tono su tono. La scelta degli accessori è deliziosa e assolutamente da copiare: décolleté color cuoio con tacco stiletto, di Ralph Lauren e la Nano Montreal Bag firmata DeMellier che Lady Middleton ha già trasformato in una borsa iconica.

Kate Middleton, make up e gioielli

Dato l’appuntamento diurno, la Duchessa di Cambridge non porta alcun gioiello impegnativo. Oltre all’inseparabile anello di fidanzamento, porta degli orecchini a cerchio, in oro, di Asos, che ha già sfoggiato in altre occasioni. Il suo beauty look punta su un make up dai toni naturali e sulla sua folta chioma, come sempre movimentata da boccoli strutturati, realizzati con la sua spazzola magica.

Il trucco sapiente che sottolinea lo sguardo non è però riuscito a cancellare le borse sotto gli occhi e una certa stanchezza, forse dovuta ai molti eventi di Corte degli ultimi tempi, sovrapposti agli impegni familiari con tre bambini piccoli da gestire.