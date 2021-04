Kate Middleton, il look a lutto rivela il suo potere. Collana di perle compresa

editato in: da

Kate Middleton, il look a lutto in dettaglio

Kate Middleton è stata l’immagine della grazia ai funerali di Filippo, ma il look a lutto in tutti i suoi dettagli è l’immagine del potere sempre più grande che la moglie di William sta acquisendo a Corte. Oltre a essere il simbolo dell’eleganza formale per eccellenza.

Secondo Rachel Gold, stylist delle celeb, il look di Kate Middleton “riflette la sua eleganza e dedizione tipica di una persona coi piedi per terra e la totale devozione alla Monarchia“.

L’abito riciclato e il legame con la Regina

La Duchessa di Cambridge nella scelta dell’outfit per i funerali del Duca di Edimburgo, marito di Elisabetta, ha seguito alla lettera il dress code imposto direttamente da Sua Maestà che ha vietato l’uso delle uniformi militari e imponeva cappotto e cravatta neri per gli uomini e un semplice abito nero per le donne.

E così è stato per Kate che ha deciso di presentarsi all’estremo saluto del nonno di suo marito con un vestito nero, dallo scollo asimmetrico, firmato Roland Mouret (1.605 sterline), già indossato nel 2018 durante il Royal British Legion Festival of Remembrance. Dunque, per seguire i dettami di sobrietà, Lady Middleton ha optato per un look riciclato, senza indugiare in spese eccessive per una nuova mise. La Duchessa ha poi aggiunto un tocco di classe col cappotto di Catherine Walker.

Dunque, la scelta dell’abito estremamente raffinato ma sobrio e soprattutto riciclato dimostra la linea di continuità tra Kate e la Regina con la quale condivide il profondo senso di dovere e rispetto verso la Monarchia.

Tutto nell’outfit di Lady Middleton riflette questo legame speciale con Elisabetta, rapporto che forse più di ogni altra donna della Famiglia Reale è intriso nel contempo di potere, rispetto e consapevolezza dei propri ruoli.

La collana e gli orecchini di perle di Sua Maestà

A sancire l’alleanza tra Kate ed Elisabetta, la collana di perle che la Regina ha prestato alla nipote durante il funerale del Principe Filippo. Come ha sottolineato l’esperta di moda, Rochelle White: “La collana proveniva dalla collezione personale della Regina e credo che questo possa essere un sottile segno che Kate si farà avanti per sostenere William e i Reali”. Non a caso, Lady Middleton è intervenuta per fare in modo che suo marito e Harry finalmente si parlassero in pubblico, nel tentativo di ristabilire l’unità in famiglia. Tentativo che pare riuscito, visto che Harry si fermerà più a lungo a Londra, almeno fino al compleanno della Regina il 21 aprile.

La collana di perle giapponesi con chiusura in diamanti ha poi un significato particolare che lega ancor più la Duchessa di Cambridge a Sua Maestà. Infatti, Lady Middleton la indossò anche in occasione del 70esimo anniversario di matrimonio di Elisabetta e Filippo e fu portata anche dalla Principessa Diana nel 1982.

Kate ha abbinato la preziosa collana a un paio di orecchini a goccia con diamanti e perle del Bahrain, anch’essi provenienti dalla collezione privata di Sua Maestà e indossati anche loro da Diana nel 1982. Gli orecchini sono stati realizzati con perle donate alla Regina e Filippo dal sovrano del Bahrain in occasione del loro matrimonio nel 1947. Di nuovo il legame con la Corona e soprattutto con la Famiglia Reale è fortissimo.

Il cappello con la veletta

“L’aspetto di Kate era adatto all’occasione, ma anche accattivante. I suoi abiti consapevolmente volevano dire qualcosa, senza dire niente in realtà”, così Rochelle White commenta il look della Duchessa di Cambridge. E anche il cappello rientra in questo messaggio. Lady Middleton indossa un fascinator creato da Philip Treacy, riciclato. Il cappello è un accessorio tipico dello stile inglese che la Duchessa di Cambridge ha sempre sfruttato in tutti gli eventi in cui era richiesto, differentemente da Meghan Markle che si è adattata difficilmente a questa consuetudine. Kate ha valorizzato il copricapo nero con veletta acconciando i capelli in un elaborato raccolto.