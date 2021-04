La Regina salva Harry e vieta le uniformi militari al funerale di Filippo

editato in: da

Funerale Principe Filippo: data, luogo, presenti e assenti e dove vederlo in tv

La Regina Elisabetta approva il dress code per il funerale del Principe Filippo: nessuno dei membri della Famiglia Reale indosserà l’uniforme militare e così salva dall’imbarazzo Harry e Andrea.

Con una decisione senza precedenti, fa notare il Daily Mail, Sua Maestà ha imposto abiti a lutto per assistere alle esequie di suo marito, evitando le uniformi militari. Un gesto davvero magnanimo nei confronti di suo nipote Harry che non avrebbe potuto indossare la divisa, poiché è stato costretto a dimettersi dagli incarichi militari dopo la Megxit. D’altro canto, anche suo figlio Andrea, che dopo lo scandalo Epstein è stato mandato in pensione, non aveva il diritto di vestire l’uniforme.

Ancora una volta dunque l’intervento della Regina ha salvato la Famiglia Reale da inutili disagi e ancora una volta ha trovato la soluzione per far apparire tutti uniti, senza discrepanze e discriminature interne.

Secondo la tradizione di Corte, infatti, in occasioni solenni come i funerali di un Principe, i membri della Famiglia Reale avrebbero dovuto indossare le alte uniformi. Dunque, ci si sarebbe trovati nell’imbarazzante situazione di vedere Carlo, Edoardo, Anna e William in divisa, ma non Harry che avrebbe dovuto presentarsi in abiti civili con eventualmente le medaglie all’onore militare. Un contrasto che avrebbe alimentato i pettegolezzi sul rapporto tra il secondogenito di Carlo e Diana e i suoi parenti, proprio ora che sembra aprirsi uno spiraglio con suo fratello William dopo la telefonata di qualche giorno fa.

L’atmosfera dunque si sarebbe fatta ulteriormente complicata, mentre in un evento così triste come l’estremo saluto del Duca di Edimburgo è bene che la Famiglia Reale si mostri più unita che mai.

La Regina, per preservare l’unità della famiglia e risparmiare a Harry ogni umiliazione pubblica, ha imposto un dress code uguale per tutti: cappotto e cravatta nera per gli uomini, abito nero semplice per le donne.

Si ritiene che sia solo la seconda volta in un secolo che la Famiglia Reale non indossi le uniformi militari a un funerale di un alto membro della Corte. La decisione di Elisabetta, che dovrebbe essere ufficializzata da Buckingham Palace, è stata interpretata come un gesto di pace, l’ennesimo, nei confronti del nipote ribelle e di sua moglie Meghan Markle, rimasta in California ufficialmente perché incinta, ma secondo indiscrezioni perché voleva evitare di essere messa al centro dell’attenzione.