Kate Middleton da sogno: quello che nasconde il suo abito da 5mila euro di 10 anni fa

Kate Middleton: l’abito lilla è lo stesso di 10 anni fa, ma lei è ancora più bella

Kate Middleton, sempre più royal star, lascia senza fiato con l’abito di Alexander McQueen da 5mila euro (4.290 sterline per la precisione) che ha indossato per la prima volta 10 anni fa. E ci insegna come dare nuova vita a vestiti che hanno anche un decennio, senza mai passare di moda.

Abito da sera lilla Puoi acquistare online una versione low cost dell'abito di Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno sfilato sul tappeto verde in occasione della consegna del premio Earthshot, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni green a salvaguardia del pianeta, un tema su cui di Duchi di Cambridge stanno concentrando i loro sforzi. Dopo l’abito d’oro di Jenny Packham con cui ha conquistato perfino Daniel Craig, Kate ha di nuovo sedotto il modo con un sofisticato look da sera, con la differenza che quest’ultimo ha già 10 anni.

Kate Middleton, l’abito di Alexander McQueen di 10 anni fa

Per essere coerenti con le tematiche affrontate al gala, i Duchi si sono presentati con look riciclati. William ha indossato un’insolita giacca di velluto verde con dolcevita scuro, un outfit che gli è valso il paragone con 007. Mentre Kate ha stupito tutti presentandosi con un lungo abito lilla, dalla gonna ampia e vaporosa e con una preziosa cintura in perle e cristalli. L’abito gioiello è firmato Alexander McQueen, il brand preferito da Lady Middleton per le occasioni speciali, ed è stato indossato dalla Duchessa per la prima volta ai Bafta nel 2011.

Ancora una volta Kate dimostra che per lei il tempo non è passato e che le tre gravidanze hanno modificato poco il suo fisico, dato che più volte si è presentata in pubblico con capi che appartengono al suo guardaroba dagli inizi della sua carriera reale. Ma non solo è una questione di stile, la Duchessa di Cambridge ogni volta che ricicla un look dà un’importante lezione ecologica, svelando come recuperare abiti “datati” senza commettere scivoloni di stile.

Kate Middleton, il trucco del suo look riciclato

Il segreto è tutto negli accessori e negli abbinamenti che hanno il potere di rinnovare l’immagine. Nel 2011, quando indossò per la prima volta il suo abito lilla, Kate portava dei sandali con plateau e una clutch in oro. I capelli non erano raccolti e puntavano sull’effetto onda vaporosa, mentre come dettaglio prezioso portava un braccialetto di diamanti. Nel 2021 la Duchessa ha rinunciato alla borsa e al posto del bracciale si è concentrata sugli orecchini di morganite, creati da Kiki McDonough in edizione speciale. Il gioiello è messo in evidenza dalla pettinatura asimmetrica che scopre un lato del volto, giocando comunque sui leggendari boccoli della Duchessa realizzati con la sua speciale spazzola magica.

Kate Middleton rinnova anche il make up, utilizzando tonalità rosa e albicocca che danno una maggiore lucentezza all’incarnato, restituendo un’immagine più “audace” rispetto al suo aspetto naturale. Piccoli dettagli che fanno la differenza e riescono a rinnovare un outfit vecchio di 10 anni.

Altra piccola accortezza riguarda il lavoro sartoriale. Prima di indossare un abito di qualche tempo fa è bene provarlo e verificare che non si sia qualche piccola modifica da apportare al punto vita o all’orlo per adattarlo ai fisiologici cambianti del fisico.