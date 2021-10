Kate Middleton divina con look di 10 anni fa: il suo segreto

Kate Middleton, i look di 10 anni fa che indossa ancora

Dopo 10 anni di matrimonio e tre figli, Kate Middleton indossa ancora gli stessi abiti che portava a inizio della sua carriera reale. Il suo segreto? Una dieta senza pasta e patate che le permette di rispolverare look che sfoggiava già prima delle gravidanze. Vediamoli insieme.

Molti dei look preferiti di Kate Middleton risalgono a prima della nascita dei tre figli, George nel 2013, Charlotte nel 2015 e Louis nel 2018. La Duchessa ripropone abiti e giacche che risalgono anche a 10 anni fa, mostrando di aver mantenuto la sua linea invidiabile.

Kate Middleton, il cappotto verde di 7 anni fa

Recentemente, durante la visita ai Kew Gardens, Kate Middleton ha riciclato il suo cappotto verde di Erdem, da 2mila euro, con il quale debuttò nel 2014 durante il tour in Nuova Zelanda. Allora William criticò l’outfit della moglie, bollandolo come troppo vivace. Ma la Duchessa non ha tenuto conto dell’opinione del consorte, sfruttando il soprabito nel 2016 e nel 2021. E con successo.

Kate Middleton, i tailleur del 2012

Tailleur bordeaux Puoi acquistare online una versione simile al tailleur di Kate Middleton

Un altro cavallo di battaglia del guardaroba di Kate è il tailleur rosso di Luisa Spagnoli con cintura nera in vita (586 euro circa). Lo indossa la prima volta quando aveva solo 29 anni, per il secondo impegno pubblico con William. I Duchi vanno in visita alla loro università, la St. Andrew dove per altro si sono conosciuti. Lady Middleton opta per il completo giacca e gonna scarlatto che poi riutilizza nel 2014, a un anno dalla nascita di George, e nel 2017 quando è mamma anche di Charlotte. Impeccabile in tutte e tre le occasioni.

Altro tailleur molto amato da Kate è quello bordeaux, firmato Paule Ka, che ha indossato in varie occasioni. Si tratta di una giacca corta a doppiopetto e una minigonna a campana che ha sempre portato con collant nere pesanti. Lady Middleton lo indossa per la prima volta nel 2012 per riproporlo dopo sei anni e due figli nel 2018.

Kate Middleton, il cappotto bianco del 2008

Cappotto bianco Puoi acquistare online una versione low cost del cappotto di Kate Middleton

A marzo 2020 Kate stupisce tutti riciclando durante la sua visita a Dublino il cappotto bianco di Reiss che indossò la prima volta nel 2008, quando non era nemmeno sposata a William. Il capospalla a doppiopetto le cala a pennello e si chiude perfettamente.

Nel 2012 la Duchessa si presenta alla St Andrew’s School, nel Berkshire, con un cappotto scozzese verde e blu che poi ripropone sette anni dopo senza bisogno di fare alcuna modifica.

Kate Middleton, gli abiti da sera riciclati

Abito da sera verde Puoi acquistare online una versione simile all'abito di Kate Middleton

Ma Kate non ricicla solo cappotti e tailleur, nell’elenco ci sono anche abiti da sera principeschi. Come quello verde acqua firmato Jenny Packham con cui debutta nel 2012 all’Olympic Concert, per riproporlo nel 2018 al gala dei Tusk Conservation awards.

Invece nel 2020 la Duchessa di Cambridge incanta ai Bafta con un abito bianco e oro, firmato Alexander McQueen. Chi ha buona memoria però ricorderà che questo look Kate lo indossa per la prima volta nel 2012 durante il tour in Malesia.

La dieta di Kate Middleton

Come fa Kate a mantenere la sua linea invidiabile? Secondo le indiscrezioni che emergono da Kensington Palace, la moglie di William privilegia una dieta di proteine magre, verdura e grassi sani, rinunciando ai carboidrati di pasta e patate. A colazione non manca di bere un centrifugato di cavolo riccio, spirulina, matcha, spinaci, lattuga romana, foglie di coriandolo e mirtilli, oltre a una ciotola di avena.

Come spuntino mangia delle bacche di goji e a pranzo evita la carne. Ama molto i piatti crudi e le insalate e pare che sia ghiotta di sushi.