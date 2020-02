Kate Middleton supera il trauma di Harry: il segreto del suo abito ai BAFTA 2020

editato in: da

Kate splende in bianco e oro ed è radiosa con William ai BAFTA 2020

Kate Middleton e William hanno partecipato per la quarta volta alla cerimonia dei BAFTA. E la Duchessa di Cambridge non ha tradito le aspettative.

Lady Middleton ha incantato la platea con un abito da sogno, firmato Alexander McQueen. Ma il suo look nasconde un significato segreto che intende rafforzare il suo legame con la Regina Elisabetta, in considerazione di quanto accaduto alla Famiglia Reale con la separazione di Harry e Meghan Markle dalla Corona.

Procediamo con ordine. Kate non ha stupito nel scegliere un outfit di Alexander McQueen, il brand che la veste nelle occasioni più formali. Ai BAFTA l’ha indossato tre volte su quattro, ha fatto eccezione solo l’anno in cui era incinta di Louis.

Ma quest’ultimo look ha una particolarità: è riciclato. Per la prima volta agli Oscar inglesi, la Duchessa di Cambridge non ha sfoggiato un abito nuovo. L’abito bianco e oro infatti Kate l’aveva già messo nel lontano 2012. Per questa occasione però l’ha impreziosito con collana e orecchini di Van Cleef and Arpels. E lo ha reso ancora più scintillante con le décolletée di Jimmy Choo e la clutch di Anya Hindmarch.

Poi in fondo non è una novità che la moglie di William riproponga modelli del suo guardaroba già visti, ma alla luce dei fatti vissuti dalla Monarchia, il gesto non è privo di significato. Infatti, in serate di gala come queste, è consuetudine mostrarsi con un outfit originale. La scelta di Kate dunque è un preciso omaggio alla Regina che condivide con la nipote la buona abitudine del riciclo.

Intanto, Lady Middleton non ha nascosto la tristezza per la partenza di Harry al quale era molto legata. Lei e Will faticano ad accettare la scelta dei Sussex. Ma la loro reazione alla gag di Margot Robbie sul Megxit dimostra che stanno superando il trauma della separazione.

L’attrice infatti, nel ritirare il premio per Brad Pitt che non era presente al Royal Albert Hall, ha scherzato dicendo che lo avrebbe chiamato Harry, perché era entusiasta di portarlo in America con lui. La Robbie ha precisato che erano le parole di Brad, non le sue. Immediatamente la telecamera ha inquadrato i Duchi di Cambridge che sono apparsi divertiti dalla battuta.