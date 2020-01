Kate Middleton risplende coi look da sogno ai BAFTA. Ma le manca Harry

editato in: da

Kate Middleton incanta ai BAFTA con l’abito di Alexander McQueen

Kate Middleton e William partecipano il 2 febbraio 2020 per la quarta volta ai BAFTA, l’evento più importante del cinema inglese.

Quest’anno è un appuntamento speciale. Infatti, il Principe festeggia i 10 anni del suo patronato. Il gala è l’occasione per Lady Middleton di sfoggiare abiti da sogno, meno formali di quelli che è costretta a indossare ai ricevimenti di Stato a Buckingham Palace.

Nel 2019 Kate ha adombrato tutte le star presenti indossando un vestito bianco di Alexander McQueen, una abito da dea con cui aveva osato mostrare le spalle. Per l’occasione sfoggiò i preziosi orecchini, South Sea Pearl, che Lady Diana aveva indossato nel 1991 al concerto tenutosi al Royal Albert Hall.

Nel 2018 la Duchessa di Cambridge era incinta di Louis. Perciò scelse un modello dalle linee morbide e dalla stoffa leggera, color verde bosco di Jenny Packham. Al collo un’importante collier di smeraldi e brillanti.

Nel 2017 la scelta cadde di nuovo su Alexander McQueen, il brand che veste Kate in tutti gli eventi più importanti, a cominciare dal suo matrimonio con William. Allora si trattava di un abito nero con decori floreali e balze, segnate da nastri di raso, che sottolineavano la sua silhouette filiforme. In questo look non passarono inosservati gli importanti orecchini a goccia tempestati di diamanti.

Per il quarto anno ci aspettiamo che Kate indossi un altro abito lungo e regale, di un marchio che se non sarà Alexander McQueen, sarà comunque inglese, dato che è la notte degli Oscar made in UK.

A rovinare in parte la serata però potrebbe essere un velo di malinconia per il terremoto che ha sconvolto la Famiglia Reale. Pare infatti che la moglie di William senti terribilmente la mancanza di Harry. Tra lei e il cognato c’era un forte legame, i due avevano grande sintonia prima dell’arrivo di Meghan Markle. E ora dopo la separazione dei Sussex dalla Monarchia e il loro esilio in Canada, Lady Middleton teme di non riuscire più a ritrovare la vecchia confidenza con il fratello di William.

Una fonte vicina alla Duchessa ha confidato all’US Weekly: “Kate spera di poter parlare con Harry. Le manca e teme che non sarà mai più vicina a lui”.